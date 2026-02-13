Madagascar: Dégâts cycloniques - Des fonds d'urgence mobilisés par l'État

Après les cyclones Fytia et Gezani, l'État malgache mobilise plus de 30 millions USD via le projet REPAIR et d'autres mécanismes d'urgence pour venir en aide aux familles sinistrées.

Selon le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), environ 139 400 ménages devraient bénéficier d'aides. Les fonds seront débloqués progressivement, avec un total attendu de plus de 11 millions USD pour REPAIR et 19,52 millions USD pour le CERP, tandis que d'autres financements suivront pour soutenir la reconstruction complète des infrastructures et le retour à une vie normale dans les zones touchées.

Les cyclones Fytia et Gezani ont frappé Madagascar en ce début d'année, causant d'importants dégâts matériels et laissant de nombreuses familles dans le besoin. Pour répondre à cette situation critique, le gouvernement malgache a décidé de déclencher rapidement ses mécanismes d'urgence.

Sous la supervision du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, le comité technique et le comité de pilotage du projet REPAIR (Programme régional de préparation aux situations d'urgence et d'accès à un relèvement inclusif) se sont réunis à Anosy. Leur mission : évaluer les besoins immédiats et planifier le déblocage des fonds pour les interventions prioritaires.

Le projet REPAIR est au coeur de cette stratégie. Lancé officiellement le 19 décembre 2024 à Antananarivo par le ministère de l'Économie et des Finances, avec un financement d'environ 100 millions USD de la Banque mondiale, ce projet a pour objectif de renforcer la préparation du pays aux catastrophes naturelles et d'assurer un relèvement inclusif après les crises. Il combine financement rapide et coordination des acteurs publics et des partenaires internationaux.

Plusieurs dispositifs financiers ont été mobilisés pour l'urgence, comme le Fonds national de contingence (FNC), ainsi que des mécanismes supplémentaires tels que le CERP (Projet de réponse d'urgence contingente) et l'African Risk Capacity (ARC), ou mutuelle panafricaine de gestion des risques, qui permettent de débloquer rapidement des ressources pour les populations touchées.

Le FID a demandé un financement de 11 millions USD pour soutenir des interventions urgentes, allant de la protection sociale à la réparation des infrastructures endommagées, comme les écoles, les routes et les habitations. L'objectif est de réduire le délai entre la catastrophe et la mise en place effective de l'aide.

Des interventions concrètes

Sur le terrain, les actions prévues sont variées et ciblées pour répondre aux besoins immédiats. Des activités d'« argent contre travail » permettront aux habitants de participer au nettoyage des villes et des canaux d'irrigation, ainsi qu'à la réparation des habitations endommagées. Ces activités offrent à la fois un revenu temporaire aux familles et contribuent à la remise en état rapide des infrastructures.

Parallèlement, des transferts monétaires non conditionnels seront distribués aux ménages en situation d'urgence, garantissant que les familles les plus vulnérables puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Des compléments nutritionnels seront également fournis pour protéger les enfants et les personnes fragiles contre la malnutrition post-catastrophe.

Le ministre Ramiarison a rappelé : « Dans une situation d'urgence, chaque jour compte. » Cette mobilisation démontre l'importance d'allier préparation, solidarité et gestion financière efficace pour réduire l'impact des catastrophes naturelles sur la population. Madagascar devient ainsi un exemple de réactivité et de coordination pour la région, grâce à des mécanismes internationaux adaptés et à une mise en oeuvre rapide sur le terrain.