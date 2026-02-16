Congo-Brazzaville: Réactions contrastées de l'opposition à un dialogue politique avant la présidentielle

Au Congo-Brazzaville, les autorités organisent du 16 au 19 février 2026 un Dialogue politique à Djambala dans le Département des Plateaux, dans le centre du pays. Les autorités disent organiser ce dialogue en vue d'une présidentielle « apaisée » le 15 mars prochain. Élection pour laquelle Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, dont plus de 41 cumulés à la tête du pays, brigue un nouveau quinquennat. Mais ce dialogue est organisé quatre jours après la clôture du dépôt des dossiers de candidatures à la présidentielle, et il est donc accueilli diversement par les acteurs politiques.

Les six candidats qui ont déposé leur dossier pour la présidentielle du 15 mars 2026 au Congo-Brazzaville, en plus de celui du président Denis Sassou-Nguesso, ont accepté de prendre part à ce dialogue.

Il en est de même pour l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads), premier parti d'opposition qui, pourtant, ne présente pas de candidat à la présidentielle, estimant que les conditions d'une élection crédible ne sont pas réunies. Pascal Tatsy Mabiala, principal dirigeant de l'Upads, fera même le déplacement de Djambala.

« Simulacre »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Conseil national des républicains de l'ancien chef rebelle Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntumi, aura également au moins deux représentants à ce dialogue dans le but « de renforcer la démocratie ».

En revanche, le parti de l'ancien ministre des Finances, Mathias Dzon, a rejeté l'invitation. L'Union patriotique pour le renouveau national (UPRN) déclare refuser d'aller faire « le tourisme à Djambala », qualifiant ce dialogue de « simulacre ».

Depuis 2009, les autorités organisent un dialogue politique à la veille de chaque présidentielle, mettant en avant l'objectif d'une élection sans heurts.