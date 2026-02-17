Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Le dialogue politique s'ouvre à Djambala

16 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

La classe politique nationale, notamment les représentants des partis reconnus par la loi ainsi que les représentants du gouvernement, de la société civile et des confessions religieuses, se réunissent du 16 au 19 février à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, à la faveur du dialogue politique.

Placé sur le thème « Dans la paix et l'unité, consolidons la démocratie par des élections libres et transparentes », le dialogue politique de Djambala est considéré, par les organisateurs, comme un forum à la consolidation de la démocratie et de réaffirmation de la culture de paix par l'élite politique congolaise. Un rendez-vous organisé à l'orée de chaque élection majeure.

Les représentants de quarante et un partis politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition et du centre ainsi que des individualités participent à cette grand-messe pré-électorale. Le Conseil national des républicains de Frédéric Bintsamou alias pasteur Ntumi y est représenté par deux délégués.

Parmi les grands absents, on note l'Union patriotique pour le renouveau national de Mathias Dzon qui a décliné l'invitation du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, qualifiant ce rendez-vous de « simulacre de dialogue politique ». Bien qu'ayant déposé sa candidature à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant (opposition), le président du parti Les Souverainistes, Uphrem Dave Mafoula, dont la formation n'est pas agréée par l'Etat, n'a pas été invité à la réunion.

