Afrique: Les dirigeants africains redisent leur opposition à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement

Dakar — Les chefs d'Etat et de gouvernement du continent ont réaffirmé, dimanche à Addis Abeba, l'engagement indéfectible de l'Union africaine à n'accorder aucune tolérance à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement, réitérant en même temps leur détermination à faire taire les armes en Afrique.

"Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Union à une tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement et ont réitéré la détermination à faire taire les armes en Afrique", a indiqué l'Union africaine dans un communiqué.

Le document rendu public dimanche rend notamment compte des conclusions du 39e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union clôturé le même jour dans la capitale éthiopienne qui abrite le siège de l'organisation panafricaine.

Les dirigeants du continent ont en même temps assuré avoir pris note du rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'UA sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique. Ils ont, d'après le communiqué, exprimé leur profonde préoccupation au sujet de la persistance des conflits, du terrorisme et de l'extrémisme violent, de même que les changements anticonstitutionnels de gouvernement et des crises humanitaires dans certaines régions du continent.

L'Assemblée qui a souligné l'impératif d'un financement "prévisible, durable et flexible" pour les opérations de soutien à la paix menées par l'UA ont ainsi a adopté le mémorandum d'accord entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux relatifs à l'utilisation de la Force africaine en attente.

Tout en appelant à un renforcement de la coordination et de la capacité opérationnelle, les dirigeants africains ont réaffirmé leur engagement à consolider une Union africaine "centrée sur les personnes, efficace, responsable et financièrement viable".

Ils ont réaffirmé la position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et ont réitéré la demande d'une représentation équitable de l'Afrique au sein des institutions de gouvernance mondiale. La 39 session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte samedi en présence de nombreux dirigeants du continent. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko a représenté le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye à la rencontre.