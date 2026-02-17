Congo-Brazzaville: Le dialogue politique avant la présidentielle s'est ouvert dans le centre du pays

À moins d'un mois des élections présidentielles de mars en République du Congo, les différents acteurs politiques, majorité et opposition, se réunissent à Djambala, dans le centre du pays. Un dialogue de quatre jours qui s'est ouvert lundi 16 février et se tiendra jusqu'au 19 février, pour tenter de baliser le chemin d'un scrutin présidentiel apaisé en mars prochain. Le président Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, au pouvoir depuis plus de 40 ans, prend part à ce scrutin.

C'est par avion que la plupart des participants à ce dialogue ont gagné la ville de Djambala, à plus de 350 kilomètres de Brazzaville ce lundi 16 février. Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a ouvert la rencontre devant plus d'une centaine de personnalités, expliquant le bien-fondé d'un tel rendez-vous. « La concertation renforce les relations entre les acteurs et crée une synergie politique plus saine, dans une société ainsi rendue plus pacifique. Pour y parvenir, cela exige que nous surmontions nos émotions, nos préjugés et nos intransigeances », a-t-il déclaré.

Depuis plusieurs années et avant chaque scrutin, les autorités organisent de telles rencontres avec l'opposition. Ces rencontres sont appelées dialogue ou concertation politique. L'ambition affichée est d'organiser un scrutin présidentiel sans heurts en mars prochain. À noter que cette année, deux des six opposants candidats à la présidentielle sont absents de ce dialogue, leur parti n'ayant pas encore été approuvé par le ministère de l'Intérieur.

Destin Gavet, candidat du parti d'opposition Mouvement Républicain (MR), demande à ce que les recommandations soient prises en compte. « Nous souhaitons que les recommandations issues de cette concertation soient automatiquement applicables à l'élection à venir, contrairement à ce que nous avons vu par le passé », a-t-il indiqué. Par le passé, l'opposition a systématiquement demandé l'utilisation du vote biométrique à la place du vote manuel. Une demande qui, jusqu'à présent, est restée lettre morte.

