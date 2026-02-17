Algérie: Le ministre français Laurent Nuñez en visite à Alger pour tenter de relancer le dialogue bilatéral

Arrivé ce lundi 16 février 2026 en début d'après-midi du côté d'Alger, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, ambitionne de renouer le dialogue sécuritaire avec l'Algérie. Au programme de cette visite officielle annoncée depuis plusieurs mois : une rencontre avec son homologue Saïd Sayoud pour évoquer plusieurs dossiers chauds. Le tout, alors que les relations diplomatiques entre Paris et Alger ne sont pas au beau fixe.

Poignées de main franches et grand sourire entre le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez et son homologue Saïd Sayoud sur le tarmac de l'aéroport international Houari-Boumedienne d'Alger ce lundi après-midi.

L'ambiance est détendue entre les deux hommes qui se sont ensuite réunis pour un premier entretien au Ministère. Rien n'a filtré pour l'instant, mais les sujets à aborder durant cette visite sont nombreux et complexes.

Comme la lutte contre le narcotrafic, la détention depuis mai 2024 du journaliste français Christophe Gleizes, mais aussi et surtout la question des réadmissions : Le retour dans leur pays des ressortissants algériens en situation irrégulière en France. À ce jour, aucun ressortissant algérien sous obligation de quitter le territoire français n'a été accepté par Alger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Laurent Nunez doit encore passer une journée en Algérie. Pour l'heure, aucune rencontre n'est prévue entre le ministre de l'Intérieur et le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il faut « réenclencher une discussion », martèle Laurent Nuñez depuis plusieurs jours, car la relation entre les deux pays s'est fortement dégradée depuis l'été 2024 et la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Laurent Nuñez, premier ministre de l'Intérieur à se rendre en Algérie depuis 2022, joue la carte de l'apaisement, quelques jours après le voyage, à titre personnel, de Ségolène Royal, présidente de l'Association France-Algérie, dans le but de « reconstruire l'amitié entre la France et l'Algérie ».