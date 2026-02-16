Algérie: France - Visite officielle du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez au pays

Annoncé depuis plusieurs mois, le déplacement, en Algérie, du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nuñez, débute, ce lundi 16 février, pour deux jours. Une rencontre avec son homologue Saïd Sayoud pour évoquer plusieurs dossiers chauds est au programme, alors que les relations diplomatiques entre les deux pays se sont fortement dégradées ces dernières années.

Au programme du déplacement de Laurent Nuñez en Algérie - le premier pour un ministre de l'Intérieur depuis 2022 - figurent la question des obligations à quitter le territoire français (OQTF), la lutte contre le terrorisme et le cas du journaliste sportif Christophe Gleizes, emprisonné depuis mai 2024.

Cette rencontre, à l'initiative du ministre algérien Saïd Sayoud, il y a plusieurs mois, a été planifiée lors d'un appel téléphonique en fin de semaine dernière. La relation entre les deux pays s'est fortement dégradée depuis l'été 2024 et depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Les tensions se sont même multipliées après la mise en examen d'un agent consulaire algérien, en avril 2025, et l'expulsion de douze agents de l'ambassade française à Alger, quelques jours plus tard.

Récemment, Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie, s'est rendue sur place, à titre personnel, dans l'idée de « reconstruire l'amitié entre la France et l'Algérie ». Un déplacement que le ministère des Affaires étrangères n'a pas voulu commenter... Cette fois, c'est une visite officielle du ministre de l'Intérieur qui entrouvre la voie à un dégel des relations entre les deux pays.