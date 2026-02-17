Afrique Centrale: La Commissaire européenne à l'aide humanitaire débute en RDC sa tournée dans la région des Grands lacs

Hadja Lahbib, Commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, effectue cette semaine une tournée dans la région des Grands lacs africains. Première étape pour la Belge, la RDC, avant le Burundi et le Rwanda.

La Commissaire européenne à l'aide humanitaire est arrivée à Kinshasa, première étape d'une tournée qui doit la conduire dans plusieurs pays de la région des Grand lacs. Au programme : RDC, Burundi et Rwanda.

Depuis la prise de Goma, dans l'est du Congo, par le groupe armé AFC/M23 il y a 1 an, les acteurs de terrain alertent régulièrement sur la réduction de l'accès humanitaire. Une inquiétude partagée par Hadja Lahbib qui a encore récemment lancé un appel pour garantir un accès humanitaire total et sans restriction. Un message qui sera au coeur de ses rencontres avec les différentes autorités ces prochains jours.

« J'entends rencontrer toutes les parties au conflit »

« J'entends rencontrer toutes les parties au conflit », a confié la Commissaire européenne à l'agence de presse belge, Belga, ajoutant que « l'objectif est d'obtenir l'ouverture de couloirs sécurisés afin de soulager des centaines de milliers de personnes impactées par ce conflit, y compris dans les zones sous contrôle de groupes armés ».

Après Kinshasa ce mardi, la Commissaire européenne sera mercredi et jeudi au Burundi. Elle doit notamment se rendre dans le camp de réfugiés de Busuma, où les conditions de vie des Congolais venus principalement du Sud-Kivu sont particulièrement difficiles : l'eau et la nourriture manquent cruellement. Certaines familles n'ont même pas encore de bâches pour s'abriter.

Enfin, la Commissaire européenne doit terminer cette tournée vendredi par un passage à Kigali au Rwanda.