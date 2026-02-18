Afrique Centrale: L'UE débloque 81 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur l'Est de la RDC

Face à l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne (UE) a annoncé, mardi 17 février, l'octroi d'une aide humanitaire d'urgence de 81,2 millions d'euros.

Ce financement vise à soutenir les populations vulnérables de la région des Grands Lacs, durement affectées par les déplacements massifs et la pénurie de ressources.

Cette mobilisation financière intervient alors que la commissaire européenne à la gestion des crises, Hadja Lahbib, effectue une visite dans la région pour évaluer les besoins urgents sur le terrain.

Le conflit dans l'Est de la RDC entraîne des conséquences dévastatrices : épuisement des ressources alimentaires et en eau, manque d'abris, et une exposition accrue des femmes et des enfants à la violence et à l'exploitation.

Bénéficiaires : personnes vulnérables en RDC, réfugiés congolais dans les pays voisins, ainsi que les communautés fragiles au Burundi.

Objectif : Fournir des services vitaux et un accès humanitaire sécurisé.

Visite de haut niveau pour plaider l'accès humanitaire

La commissaire Hadja Lahbib se déplace actuellement en RDC, au Burundi et au Rwanda. Sa mission vise à plaider en faveur d'un accès humanitaire auprès de toutes les parties au conflit, indispensable pour acheminer l'aide aux populations déplacées.

« J'entends rencontrer toutes les parties au conflit », a confié la Commissaire européenne à l'agence de presse belge, Belga, ajoutant que « l'objectif est d'obtenir l'ouverture de couloirs sécurisés afin de soulager des centaines de milliers de personnes impactées par ce conflit, y compris dans les zones sous contrôle de groupes armés ».

Après Kinshasa, la diplomate européenne sera ce mercredi 18 et jeudi 19 février au Burundi.

Elle devra sauf imprévu se rendre au camp de réfugiés de Busuma, où les conditions de vie des réfugiés congolais venus principalement du Sud-Kivu sont particulièrement difficiles : l'eau et la nourriture manquent cruellement.

Certaines familles n'ont même pas encore de bâches pour s'abriter.

Enfin, la Commissaire européenne se propose de boucler son périple vendredi 20 février à Kigali au Rwanda