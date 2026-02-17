Afrique: Ligue des champions d'Afrique - Al Ahly-Espérance de Tunis, un des chocs des quarts de finale

Dakar — La rencontre devant opposer Al Ahly (Egypte) à l'Espérance de Tunis (Tunisie) constitue l'un des chocs des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique, dont le tirage au sort s'est déroulé ce mardi, au siège de la Fédération égyptienne de football (EFA), au Caire.

L'équipe tenante du titre, Pyramids (Egypte), va affronter AS FAR (Maroc). Les deux autres quarts de finale vont opposer Renaissance de Berkane (Maroc) à Al Hilal (Soudan) et les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) au Stade Malien. Le vainqueur de la confrontation entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis va rencontrer celui de l'affiche entre Mamelodi Sundowns et le Stade Malien.

L'équipe qui sortira victorieuse du choc entre Renaissance de Berkane et Al Hilal affrontera le vainqueur de la rencontre entre Pyramids et AS FAR. Les matchs aller des quarts de finale se dérouleront du 13 au 14 mars 2026, les matchs retour les 20 et 21 mars 2026. Pour les demi-finales, les matchs aller sont prévus les 10 et 11 avril 2026 et les matchs retour les 17 et 18 avril 2026.

Voici les résultats du tirage des quarts de finale :