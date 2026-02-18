Afrique: Ligue des champions CAF - Pyramids-AS Far et Al Ahly-Espérance, affiches des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions a été effectué ce mardi 17 février. Le classique Al Ahly-Espérance est de retour tandis que les tenants du titre, Pyramids retrouvent le FAR rabat comme la saison dernière. Le petit poucet Stade malien défiera les Sundowns.

La Confédération Africaine de Football a procédé, mardi au Caire, au tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des champions. Le choc le plus attendu verra s'opposer Al Ahly du Caire, recordman absolu de victoires (12 titres), à l'Espérance Sportive de Tunis, quadruple championne d'Afrique. Les Égyptiens se rendront d'abord à Tunis avant de recevoir la manche retour dans leur antre du Caire. Al Ahly, emmené par un Mahmoud « Trezeguet » Hassan déjà auteur de cinq buts dans la compétition, n'a perdu aucune rencontre cette saison. L'Espérance, de son côté, a connu une phase de groupes compliquée (deux victoires seulement en six matchs) et mise désormais sur l'arrivée de l'entraîneur français Patrice Beaumelle pour rebondir.

Le tirage a également accoiuché du remake du quart de finale de la saison passée entre les Pyramids FC d'Égypte et l'AS FAR Rabat du Maroc. Invaincus cette saison (huit victoires, deux nuls), les Pyramids débuteront la confrontation au Maroc.

Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, finalistes de la dernière édition, auront fort à faire face au Stade Malien. Le club malien, qui atteint pour la première fois les phases à élimination directe après 19 tentatives infructueuses, a créé la surprise en surclassant l'Espérance lors de la phase de groupes.

Enfin, la Renaissance Berkane, novice à ce stade de la compétition, affrontera Al Hilal du Soudan. Les Marocains, qui ont connu des débuts difficiles (deux défaites, dix buts encaissés), devront se ressaisir pour espérer franchir ce cap. Al Hilal, pour sa part, disputera son match retour au Rwanda, conséquence de la guerre civile au Soudan.

Les quarts de finale se joueront du 13 au 22 mars, suivis des demi-finales du 10 au 19 avril. La finale est programmée en deux manches, les 15 et 24 mai prochains.

Le programme

Quarts de finale :

Renaissance Berkane (Maroc) - Al Hilal (Soudan)

Espérance (Tunisie) - Al Ahly (Egypte)

Mamelodi Sundowns (Af Sud) - Stade Malien (Mali)

FAR Rabat (Maroc) -Pyramids (Egypte, tenants du titre)

Aller : 13-14 mars, retour : 20-21 mars

Demi-finales :

Espérance ou Ahly - Sundowns ou Malien

FAR ou Pyramids - Berkane ou Hilal

Aller : 10-11 avril, retour : 17-18 avril

Finale :

Aller : 15 mai, retour : 24 mai