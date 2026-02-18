Afrique: Supporters sénégalais retenus au Maroc - La Fsf appelle à la solidarité

Depuis le 18 janvier 2026, 18 supporters sont retenus au Maroc après les incidents de la finale de la CAN 2025. Ils doivent d'ailleurs se rendre devant le juge ce 19 février pour les plaidoiries. Ce mardi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué pour s'exprimer sur leur sort.

« La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique que la situation des supporters sénégalais actuellement retenus au Royaume du Maroc est suivie avec la plus grande attention », écrit la note de la Fédération. Cette dernière explique également que l'État du Sénégal est entièrement mobilisé en étroite collaboration avec les autorités marocaines compétentes. « Sous la coordination de l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, toutes les diligences nécessaires sont entreprises afin de veiller scrupuleusement aux conditions de détention de nos compatriotes, de garantir le respect de leurs droits fondamentaux et de leur assurer une assistance juridique appropriée », poursuit le communiqué.

Par ailleurs, l'instance dirigée par Abdoulaye Fall assure que tout devrait rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. « La Fédération reste solidaire de ses supporters, dont l'engagement constant aux côtés de nos équipes nationales est reconnu et apprécié. Confiante dans les efforts diplomatiques et juridiques en cours, la FSF demeure convaincue qu'une issue heureuse interviendra dans les meilleurs délais. Elle continuera d'informer l'opinion de toute évolution significative et appelle au calme, à la solidarité et à la confiance dans les démarches engagées. »