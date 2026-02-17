Afrique: Pape Matar Sarr réclame la libération des supporters sénégalais retenus au Maroc

17 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a remporté la CAN 2025 devant le Maroc. Mais des incidents avaient entrainé l'arrestation de 18 supporters sénégalais qui sont toujours dans l'attente de jugement. Pape Matar Sarr est monté au créneau pour demander leur libération.

Dans un post sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain a déclaré : « 30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes ». Pour rappel, ils ont déjà été entendus, et ont rendez-vous ce 19 février pour les plaidoiries.

Leur avocat, Me Patrick Kabou, a récemment fait une sortie pour dénoncer leur traitement avec des auditions sans interprète en wolof, mais surtout sans précision des faits qui leur sont reprochés.

