Afrique Centrale: Est de la RDC - L'UE annonce une aide humanitaire de plus de 81 millions d'euros pour les victimes du conflit

À l'occasion de la visite à Kinshasa d'Hadja Lahbib, la Commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, l'UE a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 81,2 millions d'euros d'aide humanitaire destinée aux victimes du conflit qui déchire le Nord et le Sud-Kivu, ce mardi 17 février.

À l'occasion de la visite à Kinshasa de la Commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises Hadja Lahbib ce mardi 17 février, l'Union européenne (UE) a annoncé une aide humanitaire d'urgence de 81,2 millions d'euros à la RDC.

« L'escalade du conflit dans l'est [de la RDC] entraîne actuellement des déplacements massifs de population. Les ressources alimentaires, en eau et en abris sont presque épuisées, et les femmes et les enfants sont de plus en plus exposés à la violence et à l'exploitation », écrit l'UE dans son communiqué, alors que depuis la chute de Goma en janvier 2025, la situation sur place ne cesse de se dégrader, alertent régulièrement les acteurs humanitaires présents sur le terrain.

Le Burundi après la RDC et avant le Rwanda

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers ce nouveau financement, Bruxelles entend notamment fournir des services vitaux aux Congolais victimes du conflit au Nord et au Sud-Kivu. Sur les 81,2 millions d'euros débloqués, 68 millions doivent ainsi permettre d'apporter une aide d'urgence aux familles déplacées mais aussi à soutenir les services de protection, qui incluent les soins aux survivants de violences et la protection des enfants.

Le reste de la somme - soit environ 13 millions d'euros - est destiné au soutien des Congolais réfugiés dans les pays voisins, notamment au Burundi. Le plan de réponse humanitaire 2026 pour la RDC estime de son côté à 1,4 milliard de dollars l'enveloppe nécessaire pour venir en aide aux plus de 7 millions de personnes qui en ont besoin dans l'est du pays.

La RDC n'est que la première étape de la Commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises dans la région des Grands-Lacs. Après la RDC et avant le Rwanda, celle-ci est attendue au Burundi ce mercredi 18 février.