Afrique: Mise au point de la fsf sur les supporters détenus au Maroc - La FSF rassure de la mobilisation de l'État au plus haut niveau

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait une mise au point sur la situation des 18 supporters sénégalais détenus actuellement au Maroc. Dans un communiqué publié hier, mardi, l'instance fédérale indique l'État du Sénégal est pleinement mobilisé en étroite collaboration avec les autorités marocaines dans le respect des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays. La Fédération se dit solidaire aux supporters et se montre confiante sur les efforts diplomatiques et juridiques entreprises pour veiller au respect de leurs droits fondamentaux. Elle se dit convaincue « qu'une issue heureuse interviendra dans les meilleurs délais ».

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, hier, mardi, qu'elle suit avec la plus grande attention la situation des 18 supporters sénégalais détenus depuis un 18 janvier dernier au Royaume du Maroc pour des soupçons de « hooliganisme » au cours de la finale la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au pays hôte, le Maroc.

Dans un communiqué officiel, la FSF souligne que l'État du Sénégal est pleinement mobilisé, au plus haut niveau, et travaille en étroite collaboration avec les autorités marocaines compétentes, dans le respect des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays.

Elle informe également qu'avec la coordination de l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, toutes les démarches nécessaires sont entreprises pour veiller aux conditions de détention des supporters, garantir le respect de leurs droits fondamentaux et leur assurer une assistance juridique appropriée.

« L'État du Sénégal est pleinement mobilisé à cet effet, au plus haut niveau, en étroite collaboration avec les autorités marocaines compétentes, dans le respect des relations fraternelles et historiques qui unissent nos deux pays. Sous la coordination de l'ambassadeur du Sénégal au Maroc, toutes les diligences nécessaires sont entreprises afin de veiller scrupuleusement sur les conditions de détention de nos compatriotes, de garantir le respect de leurs droits fondamentaux et de leur assurer une assistance juridique appropriée. »

En attendant l'évolution de la situation, la FSF appelle « au calme, à la solidarité et à la confiance dans les démarches engagées », tout en continuant de tenir l'opinion publique informée de toute évolution significative.

« La Fédération reste solidaire de ses supporters, dont l'engagement constant aux côtés de nos équipes nationales est reconnu et apprécié. Confiante dans les efforts diplomatiques et juridiques en cours, la FSF demeure convaincue qu'une issue heureuse interviendra dans les meilleurs délais. Elle continuera d'informer l'opinion de toute évolution significative et appelle au calme, à la solidarité et à la confiance dans les démarches engagées».

Outre la réaction de la FSF, l'international Pape Mata Sarr a fait entendre sa voix en réclamant la libération des supporters tout en apportant son soutien à ses compatriotes. Un collectif d'organisation de la société civile a dénoncé hier les conditions « opaques » dans lesquelles les supporters sont détenus depuis un mois. Elle compte également se mobiliser à travers le lancement d'une pétition citoyenne pour leur libération.