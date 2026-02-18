Ethiopie: L'usine de traitement du charbon d'Arjo stimule l'industrialisation du pays - Premier ministre Abiy

18 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'usine de traitement du charbon d'Arjo sera un pilier essentiel pour renforcer le tissu industriel éthiopien et accélérer la transition du pays vers l'autosuffisance économique.

Il a souligné le rôle stratégique de l'usine dans l'expansion des capacités de production nationale et dans la réduction de la dépendance aux importations de matériaux de construction.

L'installation constitue également une source cruciale de matières premières pour les grands projets d'infrastructure et la production industrielle à l'échelle nationale.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a décrit l'usine comme un élément clé du programme de transformation industrielle de l'Éthiopie, contribuant à bâtir une économie résiliente et compétitive.

« L'usine de concassage de pierres d'Arjo répond à la demande intérieure de pierres concassées, qui autrement devraient être importées », a déclaré Abiy.

Il a ajouté que l'usine soutient plusieurs secteurs vitaux de l'économie en garantissant un approvisionnement constant en matériaux pour la construction et l'industrie lourde, notamment le ciment et le fer, favorisant ainsi la croissance nationale.

Le Premier ministre a également rappelé que ce projet illustre la vision de l'Éthiopie d'établir une base industrielle moderne, compétitive, intégrant les technologies avancées tout en respectant l'environnement.

« Ce projet montre comment l'Éthiopie peut promouvoir son développement industriel en utilisant des technologies modernes tout en protégeant l'environnement », a conclu Abiy.

