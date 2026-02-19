Ethiopie: L'usine de charbon Arjo marque une étape importante dans la transformation industrielle du pays

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné l'importance stratégique de la nouvelle usine de charbon Arjo, qu'il a qualifiée d'étape cruciale dans le parcours industriel de l'Éthiopie.

Le vice-Premier ministre a assisté à la cérémonie d'inauguration, qui a réuni des dirigeants locaux, des investisseurs et des membres de la communauté, et a officiellement lancé la production nationale de charbon visant à réduire la dépendance de l'Éthiopie vis-à-vis des importations.

Dans un message publié sur sa page X, le vice-Premier ministre Temesgen a souligné le potentiel transformateur de l'usine.

« Cet investissement est plus que l'ouverture d'une usine ; il renforce les fondations sur lesquelles reposera une économie plus résiliente et plus autonome », a-t-il déclaré.

Il a souligné les avantages de la substitution des importations, déclarant : « En remplaçant le charbon importé par du charbon produit localement, l'Éthiopie récupère la valeur qui quittait autrefois ses frontières. »

Le vice-Premier ministre Temesgen a détaillé l'impact plus large : « Les effets seront considérables : création d'emplois substantielle, revitalisation des chaînes d'approvisionnement locales et réduction des coûts de transport et de production pour les usines à l'échelle nationale. Grâce à des matériaux moins chers, les entreprises éthiopiennes seront plus compétitives, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives de croissance. »

« La baisse des coûts des intrants renforcera la compétitivité des industries éthiopiennes et ouvrira de nouvelles perspectives de croissance. Cette réussite reflète notre progression constante vers l'autonomie économique », a-t-il ajouté.

Il a en outre souligné : « Chaque projet stratégique renforce notre souveraineté nationale, approfondit notre capacité industrielle et réduit notre vulnérabilité aux chocs extérieurs. Pas à pas, secteur par secteur, l'Éthiopie construit une économie alimentée par ses propres ressources et tirée par sa population. »

Le partenariat entre le gouvernement et le secteur privé à l'origine de l'usine de charbon Arjo devrait créer de nombreux emplois, produire des volumes importants de charbon chaque année et permettre d'économiser des millions en coûts d'importation. L'installation soutiendra également les secteurs du ciment et de l'acier tout en stimulant la croissance économique locale.

« L'Éthiopie n'est pas seulement en plein essor, elle façonne son avenir avec confiance, résilience et détermination », a conclu le vice-Premier ministre Temesgen.