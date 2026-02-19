Sénégal: Les corps des trois marins disparus retrouvés (DIRPA)

Dakar — Les corps des trois éléments de la Marine nationale portés disparus le 12 février, après le chavirement de leur embarcation à l'embouchure du fleuve Sénégal ont été retrouvés, a-t-on appris de source officielle.

"Les opérations de recherches ont permis de trouver trois corps sans vie correspondants aux trois marins disparus", a notamment annoncé la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS.

La vedette qui les transportait effectuait une mission de liaison quant elle charité du fait d'une forte houle, occasionnant la disparition de trois marins et 10 rescapés.

"Un dernier hommage sera rendu [aux trois disparus demain] jeudi 19 février à 10 heures à la Base navale Nord capitaine de vaisseau Hamedine Fall de Saint-Louis", informe la DIRPA.