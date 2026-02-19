Sénégal: Chavirement de vedette de la Marine nationale - Les trois corps sans vie des marins retrouvés

18 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Les trois corps sans vie correspondants aux trois marins disparus lors du chavirement de la vedette de la Marine nationale à l'embouchure du fleuve Sénégal le 12 février 2026 ont été retrouvés. L'annonce a été faite mercredi par la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

Dans un communiqué en date du jeudi 12 février 2026, la Direction de l'information et des relations publiques des Armées informait de la disparition de trois marins, suite au chavirement d'une vedette engagée dans une mission de liaison au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal.

« Les opérations de recherche ont permis de trouver trois corps sans vie correspondant aux trois marins disparus. En relation avec les services compétents, les dispositions idoines ont été prises, conformément aux procédures légales et réglementaires », informe la Dirpa. Ainsi, les Armées saluent la mémoire des victimes et expriment leur profonde compassion aux familles et proches. Un dernier hommage leur sera rendu le jeudi 19 février à 10 H 00 à la Base navale Nord capitaine de vaisseau Hamedine FALL de Saint-Louis.

