Madagascar: Favoritisme et blanchiment de capitaux - Mandat d'arrêt international contre Mamy Ravatomanga

23 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Un mandat d'arrêt international. C'est ce que le Pôle anticorruption (PAC) d'Antananarivo a émis contre Mamy Ravatomanga, homme d'affaires, selon un communiqué publié par cette entité judiciaire, samedi.

Selon les explications du PAC, l'homme d'affaires et « ses co-accusés » sont happés par un dossier relatif « à l'exportation de litchis durant la saison 2019-2020, et de blanchiment d'argent qui en découle sur la période 2019-2026 ». Les co-accusés de Mamy Ravatomanga ont été traduits devant le PAC d'Antananarivo, le 20 février. « Blanchiment de capitaux, corruption, abus d'autorité, favoritisme et conflits d'intérêts » sont les chefs d'inculpation indiqués dans la missive du PAC. Huit personnes et douze entreprises sont concernées par cette affaire.

À l'issue de leur comparution devant le juge, quatre personnes ont été placées en détention préventive à la maison centrale d'Antanimora. Deux autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Une convocation à comparaître a été émise contre un des accusés, absent vendredi. Comme indiqué précédemment, un mandat d'arrêt international a été émis contre Mamy Ravatomanga. Celui-ci est en détention préventive à Maurice. Il y est aussi accusé de blanchiment d'argent, entre autres.

