Madagascar: La justice émet un nouveau mandat d'arrêt international contre Mamy Ravatomanga

La justice malgache poursuit ses enquêtes sur Mamy Ravatomanga, le parrain du régime déchu d'Andry Rajoelina, actuellement en détention préventive à l'île Maurice pour blanchiment d'argent et entente délictueuse. Samedi, le pôle anti-corruption d'Antananarivo a annoncé avoir émis un nouveau mandat d'arrêt international contre lui. Cette procédure, qui mobilise quatre juges d'instruction malgaches, porte sur le monopole mis en place dans la filière litchis. Le magnat en contrôlait les exportations d'une main de fer jusqu'à sa fuite à Maurice en octobre dernier.

Toute la production de litchis malgaches destinée à l'exportation était dans un premier temps achetée « à des prix bradés » par une société basée à Maurice, confirme le pôle anti-corruption d'Antananarivo, dans un communiqué publié samedi. Cette société écran appartenant à Mamy Ravatomanga revendait ensuite la marchandise « à des prix exorbitants » selon la juridiction spécialisée.

« Tous les bénéfices tirés de ces pratiques insidieuses et illégales, poursuit le pôle anti-corruption dans son communiqué, sont ensuite blanchis dans plusieurs sociétés du groupe SODIAT ainsi que d'autres entreprises appartenant à Mamy Ravatomanga ».

Au total, huit personnes et douze entreprises sont poursuivies pour blanchiment d'argent, corruption, trafic d'influence, favoritisme et conflit d'intérêt.

Mamy Ravatomanga est déjà visé par un premier mandat d'arrêt international pour son rôle dans la livraison clandestine d'avions Boeing à l'Iran.

Son cas fait l'objet d'une étroite coopération judiciaire entre Madagascar et l'île Maurice, qui mènent des procédures distinctes. Ce n'est qu'après avoir été jugé à Maurice qu'il pourra être extradé vers la Grande Île, comme le souhaitent les autorités malgaches.