Ethiopie: Une grosse usine à charbon en voie de construction

En Éthiopie, la production d'une grosse usine à charbon a été lancée, mercredi 18 février. C'est la première usine à charbon de cette ampleur du pays. Elle devrait permettre de produire plus de 1,2 million de tonnes de charbon par an, selon l'entreprise exploitante éthio-saoudienne Midroc.

Le gouvernement mise, en partie, sur l'énergie fossile pour atteindre l'indépendance énergétique et réduire les importations, une stratégie cruciale pour le pays aux 130 millions d'habitants, mais cela vient ralentir la stratégie publique écologique qui dit mettre en avant l'énergie verte. Le charbon est considéré comme l'énergie fossile la plus polluante, car c'est elle qui émet le plus de CO₂.

L'Éthiopie est pourtant l'un des pays africains les plus tournés vers les énergies renouvelables. Presque toute son électricité est produite par l'hydraulique, l'éolien ou la géothermie, mais la priorité est ici économique. Le gouvernement veut réduire au maximum les importations pour économiser des dollars, une devise qui manque cruellement au pays.

Après le pétrole, avec l'interdiction d'importer des véhicules à essence depuis près de deux ans, c'est désormais le charbon qui est visé. Chaque année, son importation coûte 300 millions d'euros.

Cette nouvelle usine, située dans l'est du pays, doit traiter 200 tonnes par heure, et approvisionner les secteurs de la construction et de la sidérurgie. Elle doit permettre de laver et valoriser le charbon, extrait en Éthiopie, pour être utilisé par l'industrie locale.

Environ 250 emplois sont annoncés ainsi que presque 1,2 million de tonnes de charbon produites, soit pas très loin des 1,5 million que le pays importe.

Selon l'entreprise, le charbon est lavé mécaniquement, sans produits chimiques, grâce à un système de séparation à l'eau. Aucune étude d'impact environnemental n'a toutefois été rendue publique.