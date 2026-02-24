Sénégal: Face aux députés, Ousmane Sonko assume la fermeté et promet des réformes

Face aux députés, le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé ce mardi 24 février de nombreux sujets d’actualité qui préoccupent actuellement les Sénégalais. Il s’est notamment exprimé sur la situation des supporters sénégalais détenus au Maroc et son impact sur les relations diplomatiques entre les deux pays, les récentes manifestations à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), ainsi que les vagues d’arrestations liées à l’affaire dite des « homosexuels de Keur Massar ».

Évoquant la situation des supporters sénégalais incarcérés au Maroc, le Premier ministre a assuré que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises, tant par le ministère des Affaires étrangères que par celui de la Justice, ainsi que par lui-même auprès de son homologue marocain.

Toutefois, il a regretté que cette affaire ait pris une tournure dépassant le cadre sportif. Selon lui, au regard de la solidité et de l’ancienneté des relations diplomatiques entre les deux pays, la situation aurait pu être gérée autrement.

Estimant que le procès n’a pas été équitable, il a jugé qu’un appel ne serait pas opportun. Cependant, à la demande du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, la ministre de la Justice, Yacine Fall, a été instruite de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux détenus de purger leur peine au Sénégal, conformément aux accords bilatéraux existants.

Le Premier ministre a exprimé sa compassion envers les familles des détenus, rappelant qu’il s’agit de pères de famille, et a promis un accompagnement en attendant leur retour.

S’agissant des incidents survenus récemment à l’UCAD, Ousmane Sonko a présenté ses condoléances à la famille de l’étudiant Abdoulaye Ba, décédé lors des troubles. Il a révélé que les autorités avaient reçu des renseignements peu avant les émeutes, faisant état de l’implication d’un groupe restreint d’étudiants à l’origine des dégâts.

Selon lui, certains projetaient d’incendier la bibliothèque universitaire et les restaurants afin de piller les provisions. En tant que garant de la sécurité, le gouvernement affirme avoir pris ses responsabilités pour éviter le pire. Il a reconnu que la situation n’a pas été gérée de la meilleure des manières, tout en soulignant qu’il aurait agi de la même façon afin de protéger l’institution.

Le Premier ministre a toutefois condamné l’usage disproportionné de la force contre des étudiants désarmés, estimant que cela ne relève pas du maintien normal de l’ordre. Il a annoncé l’ouverture d’enquêtes pour situer les responsabilités, notamment après l’incendie d’un restaurant universitaire, et promis des mesures appropriées.

Il a également annoncé un renforcement du dispositif sécuritaire à l’université, avec la possibilité d’implanter un commissariat au sein du campus social, qu’il considère comme un quartier à part entière. Par ailleurs, des réflexions sont en cours, avec les ministres concernés, sur une éventuelle délocalisation totale ou partielle de l’université. Des réformes structurelles sont envisagées afin de préserver la performance de l’établissement et d’améliorer les conditions d’études.

Cette intervention devant l’Assemblée nationale aura permis au chef du gouvernement de clarifier la position de l’exécutif sur plusieurs dossiers sensibles, alors que l’opinion publique reste attentive à l’évolution de ces affaires.