Soudan: Les FSR prennent le contrôle de Mostariha, ville de l'ex-chef des miliciens janjawid Moussa Hilal

25 Février 2026
Radio France Internationale

Au Soudan, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont attaqué dimanche 22 février une nouvelle localité au Darfour du Nord, située non loin de la frontière tchadienne. Il s'agit de Mostariha, qui, comme Tiné, attaquée samedi, échappait encore au contrôle des FSR. La localité est le quartier général de Moussa Hilal, l'ancien chef des Janjawid soudanais - devenus plus tard les FSR.

Moussa Hilal préside le Conseil révolutionnaire de la Sahwa (Eveil), il s'est rangé avec sa force aux côtés de l'armée soudanaise. Il a pu fuir la ville mais son fils aurait été tué par les FSR.

« Moussa Hilal est sain et sauf, il est dans un lieu sûr », a indiqué Ahmad Mohamad Abkar, le porte-parole de son mouvement, le Conseil révolutionnaire de la Sahwa. Il a accusé le gouvernement non reconnu, Ta'sis, d'envoyer depuis Nyala des mercenaires sud-soudanais pour combattre à Mostariha. Cette ville a été attaquée, selon lui, par plus de 600 véhicules armés, dont certains blindés. Selon les vidéos que RFI a pu consulter, il s'agit de Spartan II fabriqués aux Émirats arabes unis et similaires à ceux de l'ANL en Libye dirigée par Khalifa Haftar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'attaque a été lancée par des frappes de drones qui ont visé, entre autres, le seul centre médical de la ville. Les assaillants sont ensuite entrés dans la ville par trois axes, puis ont pillé et brûlé les habitations. L'une de ces vidéos tournées par les FSR montre la maison de Moussa Hilal complètement dévalisée.

Le réseau des médecins soudanais a fait état de 28 morts civils, dont dix femmes, ainsi que d'une quarantaine de blessés. Des combattants des FSR ont brandi dans une vidéo la bande comportant le nom du fils de Moussa Hilal, Abdelbaset Hilal, qui figurait sur son treillis militaire.

Moussa Hilal est du clan Mahamid et Hemedti, le chef des FSR, appartient lui au clan Maheriya. Ils sont cousins et appartiennent à la même tribu, Rizeigat, mais ils s'opposent fortement et se concurrencent depuis longtemps pour diriger la tribu.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.