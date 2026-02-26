Soudan: L'ONU sanctionne quatre responsables des FSR pour des atrocités commises à El-Fasher

Le Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a rajouté à sa liste pour le Soudan quatre responsables des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Il a dénoncé leur implication dans les crimes et exactions contre les civils soudanais et surtout au Darfour et à El-Fasher. Il s'agit d'un coup de pression qui consiste uniquement à geler leurs avoirs et à leur imposer des restrictions de déplacement.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a été motivé par la série de crimes documentés sur le terrain à El-Fasher et a donc approuvé l'ajout de ces hauts responsables, dont Abderrahim Dagalo, le numéro deux des FSR et frère de Mohamad Hamdane Dagalo, dit Hemedti. Bien qu'il possède plusieurs sociétés offshore enregistrées aux Émirats arabes unis, il est très peu probable que ce dernier soit inquiété, au vu de la position d'Abou Dhabi dans le conflit au Soudan.

Gedo Hamdane Ahmed Mohamed, plus connu sous le nom d'Abou Shuk, qui est le commandant du secteur du Darfour du Nord aux Forces de soutien rapide, figure également sur cette liste. C'est aussi le cas pour Tijani Ibrahim Moussa Mohamed, commandant de terrain aux FSR, connu sous le nom d'al Zeir Salem.

Déjà sous sanctions britanniques, américaines et européennes

Enfin, le brigadier général Elfateh Abdullah Idris Adam, plus connu sous le nom d'Abu Lulu, est également sanctionné. Ce dernier est connu pour avoir filmé ses exécutions sur le terrain, surtout à El-Fasher. À la suite du tollé d'indignation après la prise de la ville, les FSR ont déclaré l'avoir arrêté en octobre dernier, mais il est finalement réapparu en liberté deux jours plus tard.

Dimanche 22 février, il s'est montré dans une nouvelle vidéo à Mostariha, une localité du Darfour du Nord attaquée par les FSR où 28 civils sont morts et quarante autres ont été blessés, alors que des centaines ont fui leur domicile.

Les trois derniers responsables des FSR rajoutés sur la liste de l'ONU subissent déjà des sanctions similaires de la part de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de l'Union européenne pour leurs rôles dans les crimes et exactions commises au Darfour. Ces quatre nouvelles personnes s'ajoutent également aux deux autres chefs des FSR, Ali Othman Mohamad Hamed, le chef d'opérations, et Abderrahmane Jomaa Barkal, le chef du Darfour de l'Ouest des FSR.