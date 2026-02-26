Ile Maurice: Londres dément toute «pause» dans l'accord, selon la BBC

25 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Le gouvernement britannique assure qu'il n'y a «aucune pause» dans l'accord portant sur les îles Chagos, malgré les propos tenus plus tôt au Parlement par un ministre évoquant une suspension du processus législatif. Selon la BBC, une source gouvernementale a précisé : «Il n'y a aucune pause, nous n'avons jamais fixé de délai et les échéances seront annoncées comme d'habitude.»

Cette déclaration intervient après que le ministre du Foreign Office, Hamish Falconer, a indiqué devant les députés que le Royaume-Uni mettait «en pause» la procédure visant à transférer la souveraineté de l'archipel à Maurice, le temps de mener des discussions avec les États-Unis.

Du côté mauricien, l'Attorney General, Gavin Glover, a affirmé ne pas être surpris par ces commentaires. «Il n'y a eu aucune discussion sur le processus législatif au cours des trois dernières semaines», a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'il s'agit d'une pause et non d'un retrait. Gavin Glover a également indiqué être en contact étroit avec le Foreign, Commonwealth and Development Office, alors que les échanges diplomatiques se poursuivent autour du traité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.