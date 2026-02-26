Ile Maurice: Londres dément toute «pause» dans l'accord, selon la BBC

Le gouvernement britannique assure qu'il n'y a «aucune pause» dans l'accord portant sur les îles Chagos, malgré les propos tenus plus tôt au Parlement par un ministre évoquant une suspension du processus législatif. Selon la BBC, une source gouvernementale a précisé : «Il n'y a aucune pause, nous n'avons jamais fixé de délai et les échéances seront annoncées comme d'habitude.»

Cette déclaration intervient après que le ministre du Foreign Office, Hamish Falconer, a indiqué devant les députés que le Royaume-Uni mettait «en pause» la procédure visant à transférer la souveraineté de l'archipel à Maurice, le temps de mener des discussions avec les États-Unis.

Du côté mauricien, l'Attorney General, Gavin Glover, a affirmé ne pas être surpris par ces commentaires. «Il n'y a eu aucune discussion sur le processus législatif au cours des trois dernières semaines», a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'il s'agit d'une pause et non d'un retrait. Gavin Glover a également indiqué être en contact étroit avec le Foreign, Commonwealth and Development Office, alors que les échanges diplomatiques se poursuivent autour du traité.