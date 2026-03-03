Ile Maurice: Entre intégrité territoriale et dépendances croisées

La décision de suspendre avec effet immédiat les relations diplomatiques avec la République des Maldives constitue un acte de souveraineté juridiquement fondé. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) reconnaît à tout État la faculté de suspendre ou de rompre ses relations lorsqu'il estime ses intérêts essentiels menacés. La contestation explicite par Malé de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos reconnue par l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice (2019) et confirmée par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies touche au coeur de notre intégrité territoriale.

Du point de vue juridique et diplomatique, la décision affirme la cohérence de notre position et notre attachement au principe d'intégrité territoriale consacré par la Charte des Nations unies. Du point de vue stratégique, elle rappelle que la crédibilité d'un État insulaire dépend aussi de sa constance doctrinale dans la défense de ses droits maritimes.

Toute décision de cette nature sous-entend des effets positifs et négatifs. D'abord positivons. En réagissant rapidement, Port-Louis évite toute ambiguïté sur le statut des Chagos. Pour les partenaires internationaux, la lisibilité juridique renforce la prévisibilité. Pour les puissances actives dans l'océan Indien, la décision indique que Maurice entend défendre ses droits sans délégation implicite à des tiers. Il y a ensuite la consolidation de la doctrine maritime nationale.

Notre politique du plateau continental élargi appuyée sur des travaux scientifiques et des démarches diplomatiques soutenues, y compris en coopération avec les Seychelles -- gagne en cohérence. Une position ferme sur les Chagos consolide notre crédibilité dans les forums liés au droit de la mer et à la gestion des espaces maritimes.

Dans un océan Indien marqué par la projection stratégique des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni, et ponctuellement d'autres acteurs comme la Russie ou le Japon, la décision rappelle que Maurice demeure sujet, non objet, des équilibres régionaux.

Mais ce gel des relations entre deux pays de la zone COI peut aussi mener à une fragilisation du front - nécessaire - des petits États insulaires. Les Maldives et Maurice partagent, comme d'autres petits États insulaires en voie de développement, des vulnérabilités structurelles : dépendance commerciale, exposition climatique et contrainte financière. Dans les enceintes multilatérales (Alliance des petits États insulaires, ONU, cadres régionaux élargis), l'unité du Sud insulaire pèse davantage que l'isolement bilatéral.

Se pose aussi la question de l'affaiblissement du potentiel de la gouvernance maritime régionale. La délimitation concertée des zones économiques exclusives et du plateau continental dans le sud-ouest de l'océan Indien demeure incomplète. Chaque rupture bilatérale accroît le risque de contentieux, d'exploitation concurrentielle des ressources halieutiques ou énergétiques, et complique l'émergence d'une architecture régionale robuste.

Maurice étant un pays sans grands moyens et ressources pour gérer sa ZEE, on ne peut négliger l'impact opérationnel sur la sécurité maritime. La lutte contre la pêche illégale, le trafic de stupéfiants et les menaces transnationales repose sur des échanges d'informations fluides. Même si des canaux techniques peuvent subsister, l'absence de relations diplomatiques formelles affaiblit la confiance stratégique indispensable aux dispositifs de surveillance coordonnée.

L'océan Indien est devenu un espace de rivalités navales et d'influences croisées. Les tensions autour de Diego Garcia et des Chagos, combinées aux crises du MoyenOrient, densifient la compétition stratégique. Dans ce contexte, toute fracture entre États insulaires peut être instrumentalisée par des puissances extérieures.

Or, l'avenir économique de Maurice repose sur la stabilité maritime. La Blue Economy -- pêche durable, énergies marines, logistique portuaire, câbles sous-marins, infrastructures numériques à refroidissement marin -- suppose un espace océanique sécurisé, juridiquement stable et politiquement coopératif. Les investisseurs internationaux recherchent la prévisibilité normative ; les opérateurs de câbles et les fonds spécialisés dans les actifs maritimes privilégient les zones à faible risque diplomatique. La sécurité maritime constitue ainsi un actif économique en soi.

Au-delà du différend immédiat, un facteur structurel s'impose : l'élévation du niveau des mers. Les Maldives figurent parmi les États les plus exposés à la submersion ; Maurice verra également son littoral et ses terres basses affectés au cours du siècle. Le droit international évolue vers la préservation des droits maritimes des États insulaires face au changement climatique, mais ces normes restent en construction.

Dans cette perspective, la rivalité ponctuelle ne doit pas obérer la coopération scientifique et diplomatique nécessaire à la défense commune des intérêts maritimes des îles du Sud. À moyen terme, l'intérêt national commande de maintenir ouverte la possibilité d'un réengagement avec Malé, sous réserve du respect explicite de notre souveraineté. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982) offre des mécanismes de règlement pacifique des différends et de gestion concertée des ressources.

Notre avenir ne se jouera pas uniquement dans les enceintes juridiques ni dans les équilibres de puissance. Il dépendra de notre capacité à articuler souveraineté, coopération régionale et anticipation climatique. Si la mer constitue notre frontière stratégique, elle demeure avant tout notre espace vital partagé.

L'océan Indien n'est pas seulement une carte quadrillée de zones économiques et de bases militaires. Il est une mémoire salée, un chant ancien, une promesse fragile. La zone de paix qu'il fut proclamé doit le demeurer, malgré l'ombre persistante de Diego Garcia et les flottes des puissances lointaines. Les îles du Sud-Ouest soeurs de corail et de lave, battues par les mêmes houles -- ne peuvent se regarder en rivales. Elles doivent se donner la main, tisser sous la mer les câbles qui portent la lumière et la connaissance, bâtir ensemble les ports, les réseaux, les infrastructures de demain qui effaceront les frontières et rapprocheront les peuples. Car si l'histoire les a dispersées, l'océan les appelle à un même avenir partagé...