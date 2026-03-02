Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Les candidats à la conquête de l'électorat

Ouverte le 28 février, la campagne pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, a lancé sa campagne à Pointe-Noire et au Kouilou.

Les candidats Kignoumbi Kia Mboungou, Destin Gavet Elengo et Dave Mafoula ont débuté la leur respectivement dans la Lékoumou, la Sangha et Brazzaville. Les autres challengers, notamment Anguios Nganguia Engambe, Mabio Mavoungou-Zinga et Vivien Romain Manangou ne tarderont pas à entrer dans la bataille.

Après Pointe-Noire et le Kouilou, le candidat Denis Sassou N'Guesso a poursuivi son périple de campagne le 1er mars dans le Niari, avant Sibiti dans la Lékoumou et Madingou dans la Bouenza, le 3 mars. Le 4 du même mois, il sera à Kinkala dans le département du Pool.