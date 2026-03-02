Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Les candidats à la conquête de l'électorat

1 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Ouverte le 28 février, la campagne pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, a lancé sa campagne à Pointe-Noire et au Kouilou.

Les candidats Kignoumbi Kia Mboungou, Destin Gavet Elengo et Dave Mafoula ont débuté la leur respectivement dans la Lékoumou, la Sangha et Brazzaville. Les autres challengers, notamment Anguios Nganguia Engambe, Mabio Mavoungou-Zinga et Vivien Romain Manangou ne tarderont pas à entrer dans la bataille.

Après Pointe-Noire et le Kouilou, le candidat Denis Sassou N'Guesso a poursuivi son périple de campagne le 1er mars dans le Niari, avant Sibiti dans la Lékoumou et Madingou dans la Bouenza, le 3 mars. Le 4 du même mois, il sera à Kinkala dans le département du Pool.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.