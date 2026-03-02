Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou prône l'unité nationale et la cohésion sociale

Candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a lancé sa campagne le 28 février à la place rouge de Sibiti, dans le département de la Lékoumou. Devant une foule qui l'a transporté en tipoye, le président du parti d'opposition « La Chaîne » a appelé à la fin des divisions entre le Nord et le Sud, plaidant pour l'unité nationale, la cohésion sociale et l'égalité entre tous les Congolais.

Le député de la deuxième circonscription électorale de Sibiti a choisi son fief pour lancer sa campagne électorale. Se positionnant comme le candidat de la rupture, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a réuni les habitants de tous les quartiers et villages environnants de Sibiti afin de leur partager sa vision pour le Congo. Habillé en tenue traditionnelle, le candidat a pris la parole devant une foule attentive. Dans un discours jugé franc et percutant, il a abordé plusieurs préoccupations majeures qui touchent le quotidien des Congolais.

Il a fustgé, en effet, la gestion actuelle du pays, promettant une gouvernance différente axée sur la réforme et la justice sociale. Au nombre des maux qui minent le Congo, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou a épinglé le manque criant d'emplois pour la jeunesse. Une situation qui fragilise, selon lui, l'avenir du pays. Le candidat a aussi dénoncé les perturbations récurrentes de l'électricité, frein majeur au développement économique et social. Il s'est également exprimé sur les insuffisances du système éducatif, dénonçant le déficit en personnel enseignant qualifié et les pratiques de favoritisme dans les recrutements, au détriment de la compétence et de la qualité de l'enseignement.

Se présentant comme le candidat de tous les Congolais, le président de « La Chaîne » souligne dans son projet de société la nécessité de diversifier l'économie nationale en passant du tout pétrole au développement de l'agriculture. « Il nous faut gouverner autrement parce que le pays ne va pas bien », a-t-il lancé en langue nationale.

Candidat aux élections présidentielles depuis 2002, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou est à sa cinquième tentative. Espérant que cette année, il fera mieux que lors des précédents scrutins.