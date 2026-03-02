Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Destin Gavet lance sa campagne à Ouesso

Le président du Mouvement républicain (MR), Mélaine Destin Gavet Elengo, a choisi la partie septentrionale du pays, notamment la ville de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, pour lancer sa campagne électorale comptant pour le scrutin présidentiel des 12 et 15 mars prochain.

Plus jeune des sept postulants, l'opposant Destin Gavet est à sa première expérience à ce haut niveau électoral, lui qui a accompagné en 2021 le feu candidat Guy Brice Parfait Kolélas. Il a dévoilé les grandes lignes et les priorités de son projet de société : « Le changement vers un Congo prospère ». Un programme qui intègre les différents domaines de la vie. En effet, dans ce projet, Mélaine Destin Gavet Elengo aborde les plans juridique, administratif, économique, socio-sanitaire, l'urbanisme et les infrastructures ainsi que le plan africain.

Selon le candidat, il est temps pour la nouvelle génération de se lever. « Une génération qui incarne le courage du changement, l'énergie de l'innovation et la détermination de reconstruire le pays sur des bases solides », a-t-il dit, estimant qu'avec les jeunes de tous horizons, une dynamique de transformation profonde du pays est possible. Se refusant de faire des promesses, Destin Gavet fonde son argumentaire sur un engagement clair fondé sur des mesures concrètes. « Notre avenir sera construit avec une ambition, en mettant au centre les talents, les idées et les aspirations de notre jeunesse », a-t-il lancé.

Après Ouesso, le président du MR, un parti politique d'opposition, entend mettre le cap sur d'autres localités du pays pour, a-t-il dit, écouter leurs préoccupations, comprendre leurs attentes et partager ce projet commun.

Pour sa part, le candidat indépendant, Vivien Romain Manangou, a été attendu sur le terrain le 1er mars afin d'aller tenter de convaincre les Congolais sur son projet de société : « Le contrat pour un nouveau Congo ». Même si l'équipe de campagne garde le mutisme sur le déroulement des descentes sur le terrain, le candidat a élaboré un programme de 127 jours pour agir, 5 ans pour transformer. Le projet de société de l'universitaire Vivien Romain Manangou met, en effet, un accent sur l'assainissement des finances publiques ; la provincialisation en quatre blocs ; la réduction de la pauvreté par l'emploi ; l'adduction d'eau et l'électrification rurale en 127 jours avec l'énergie vectorielle ; la gestion des allocations-retraites par des partenaires sociaux.