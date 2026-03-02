Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Dave Mafoula entre recueillement et promesse

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Uphrem Dave Mafoula, a procédé le 28 février, jour de l'ouverture de la campagne électorale, au dépôt des gerbes de fleurs et au recueillement au mausolée Fulbert-Youlou à Madibou, 8e arrondissement de Brazzaville, et à la stèle Marien-Ngouabi, pour honorer les mémoires de ces deux anciens chefs de l'Etat avant de se lancer sur le terrain.

Accompagné de son équipe de campagne, le candidat du « Nouveau départ » a commencé son recueillement par la tombe de l'abbé Fulbert Youlou qui a présidé aux destinées du pays du 21 novembre 1959 au 15 août 1963. « Je suis venu me recueillir auprès du premier président notre pays. Nous avons eu la chance d'avoir un président, un homme d'église qui a dirigé pour la première fois la République du Congo. Nous connaissons tous le contexte dans lequel il a pris le pouvoir et nous savons aussi ce que le président Youlou a subi... Pendant que les autres ont pensé à la foule et aux discours, à la confrontation politique, moi j'ai choisi le silence. J'ai choisi de respecter d'abord la nation, j'ai choisi de respecter ceux qui ont servi cette nation. Je ne suis pas ici comme un simple candidat, mais comme celui qui se prépare à être président », a lancé Dave Mafoula.

Reçu en intimité par la famille du défunt président, il a dit avoir demandé pardon pour le mal que le peuple congolais a fait au premier président de la République, l'abbé Fulbert Youlou. « J'ai demandé à ce que je sois accompagné, parce qu'on ne peut pas devenir premier président d'un pays si l'on n'est pas habité par un esprit. Le Congo n'a pas besoin de confrontation, le Congo n'a pas besoin de division, il a besoin d'un rassemblement. Rappelez-vous, la devise de notre pays commence par un concept important qui est l'unité. Sans l'unité, nous ne pouvons pas construire ce pays, sans l'unité nous ne pourrons pas aller vers le progrès, sans l'unité nous ne pouvons pas être un pays développé », a-t-il insisté.

Uphrem Dave Mafoula se positionne comme le candidat du « Nouveau départ ». Pour lui, le nouveau départ commence par l'apaisement des esprits. C'est ainsi qu'il a souligné la nécessité de réconcilier le Congo avec son histoire. « Il faut aujourd'hui reconnaître que pour avancer, nous devons commencer par demander pardon, par rapport à ce qui a été fait. Aujourd'hui, ce lieu n'honore pas celui qui a dirigé notre pays. C'est pour cela que ma première promesse est faite ici, pour le président Youlou. Je ferai de ce lieu un haut lieu de mémoire de notre pays et tous sauront qu'ici, il y a celui qui a eu la grâce, la responsabilité de diriger ce pays », a-t-il promis une fois élu.

Dave Mafoula a rappelé, enfin, que sa visite au mausolée Fulbert-Youlou et à la stèle Marien-Ngouabi est un acte symbolique. « Il est plus important de venir ici que d'aller faire des meetings, faire des discours. Ce qui est plus important, c'est de savoir d'où est venu le mal de notre pays. Je me prépare là à diriger la République du Congo. »

A la stèle Marien-Ngouabi, le candidat a déposé la gerbe de fleurs et s'est recueilli longuement devant la stèle érigée en mémoire du troisième président congolais (1968-1977) sans faire de déclaration.