Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 - La Côte d'Ivoire bat largement Madagascar et termine en tête

Dakar — L'équipe nationale masculine de basket de la Côte d'Ivoire a terminé en tête de la poule B de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde en battant Madagascar sur le score de 99-74, samedi à Dakar, sa troisième victoire en autant de sorties.

La Côte d'Ivoire compte six points au total dans ce groupe qu'elle partage avec le Sénégal, la RD Congo (96-59), avant de terminer en beauté face à Madagascar.

Les matchs se disputent au Stadium Marius-Ndiaye de Dakar, qui abrite uniquement les rencontres de cette poule.

Les Éléphants avaient battu les Lions du Sénégal (90-80), jeudi, en match d'ouverture, la RD Congo deux jours plus tard avant de dicter leur loi face à Madagascar, ce dimanche.

La Côte d'Ivoire boucle ainsi cette deuxième fenêtre des éliminatoires africains de la Coupe du monde 2027 au Qatar avec six points et prend la tête du groupe.

L'équipe nationale du Sénégal, qui compte déjà trois points en deux matchs, vise la deuxième place du groupe face à la RD Congo, qu'elle affronte à 21h.