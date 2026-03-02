Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 - La Côte d'Ivoire bat largement Madagascar et termine en tête

1 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basket de la Côte d'Ivoire a terminé en tête de la poule B de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde en battant Madagascar sur le score de 99-74, samedi à Dakar, sa troisième victoire en autant de sorties.

La Côte d'Ivoire compte six points au total dans ce groupe qu'elle partage avec le Sénégal, la RD Congo (96-59), avant de terminer en beauté face à Madagascar.

Les matchs se disputent au Stadium Marius-Ndiaye de Dakar, qui abrite uniquement les rencontres de cette poule.

Les Éléphants avaient battu les Lions du Sénégal (90-80), jeudi, en match d'ouverture, la RD Congo deux jours plus tard avant de dicter leur loi face à Madagascar, ce dimanche.

La Côte d'Ivoire boucle ainsi cette deuxième fenêtre des éliminatoires africains de la Coupe du monde 2027 au Qatar avec six points et prend la tête du groupe.

L'équipe nationale du Sénégal, qui compte déjà trois points en deux matchs, vise la deuxième place du groupe face à la RD Congo, qu'elle affronte à 21h.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.