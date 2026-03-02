Afrique: Mondial FIBA 2027 - le Sénégal bat le Madagascar

1 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A. Ndiaye

La deuxième journée de la 2e fenêtre des éliminatoires pour la qualification en Coupe du monde 2027 au Qatar, pour le groupe B, a repris samedi après-midi au Stadium Marius Ndiaye de Dakar. Le Sénégal s'est imposé face au Madagascar.

L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a largement battu celle de Madagascar 99-66, en match comptant pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 au Qatar. Devant un public nombreux les Lions ont réussi une belle prestation au stadium Mariuis Ndiaye de Dakar.

Après sa défaite d'entrée contre la Côte d'Ivoire (80-90),les hommes de Ngagne DeSagana Diop repennent ainsi confiance avec cette victoire. Les lions devront confirmer ce dimanche face à la Rd Congo pour assurer leurs tickets pour une qualification en Coupe du monde.

Pour rappel, le pays de la Teranga abrite du 26 février au 1er mars la 2ème fenêtre FIBA qualificative à la Coupe du monde 2027 de basketball. Une chance mais aussi un challenge pour l'équipe nationale sénégalaise qui vise le carton plein dans un groupe B extrêmement compétitif avec la RDC, la Côte d'Ivoire et Madagascar.

