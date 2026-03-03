Afrique: Afreximbank porte à 5 milliards USD son plafond de financement pour la CARICOM

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé dans un communiqué officiel publié ce 03 mars une augmentation significative de son plafond de financement en faveur de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le faisant passer de 3 à 5 milliards de dollars américains sur les trois à quatre prochaines années.

Cette décision s’ajoute aux plus de 750 millions de dollars déjà décaissés dans la région ainsi qu’à un portefeuille de transactions en cours estimé à plus de 2 milliards de dollars.

L’annonce a été faite par le président d’Afreximbank, George Elombi, à l’occasion de la 50e réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM, tenue le 25 février à Basseterre, à Saint-Kitts-et-Nevis.

« Nous allons donc augmenter le plafond global pour cette région, qui passera de 3 milliards de dollars US actuellement à 5 milliards, dans l’espoir d’atteindre une utilisation complète au cours des trois à quatre prochaines années », a déclaré M. Elombi devant les dirigeants régionaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, l’ambition de la Banque pour la prochaine décennie est de contribuer à une transformation structurelle des économies caribéennes, notamment à travers la valorisation et la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles afin de retenir davantage de valeur ajoutée localement, créer des emplois et renforcer les recettes publiques.

Des investissements multisectoriels

Les interventions annoncées couvrent plusieurs secteurs stratégiques :

Dans le domaine de la santé, Afreximbank prévoit le développement d’établissements à la Barbade, en Guyane et à la Grenade.

Dans le tourisme, des projets seront soutenus à la Barbade, à la Grenade, aux Bahamas et à Antigua-et-Barbuda.

La Banque entend également financer des projets de transformation agricole et d’installations logistiques à la Barbade, en Guyane, à Antigua-et-Barbuda et à Saint-Kitts-et-Nevis.

En matière d’infrastructures, les investissements porteront notamment sur la production et la distribution d’électricité, les routes, les centres de conférence et les centres commerciaux en Grenade, en Jamaïque, aux Bahamas et au Suriname.

Soutien aux PME et intégration régionale

Afreximbank prévoit en outre un soutien financier aux banques du Suriname, de Sainte-Lucie, de la Grenade et de la Dominique, notamment à travers un mécanisme de prêt destiné aux petites et moyennes entreprises via les banques de développement.

Parallèlement, l’institution travaille à la mise en place d’un cadre favorisant l’interconnectivité maritime et aérienne dans les Caraïbes afin de stimuler la circulation des personnes, des biens et des investissements. Elle soutient également l’extension du programme Creative Africa Nexus pour promouvoir les industries culturelles et créatives entre l’Afrique et les Caraïbes.

La Banque a par ailleurs salué la décision des gouverneurs des banques centrales de la CARICOM de mettre en place un système régional de paiement et de règlement, inspiré du PAPSS, afin de faciliter les transactions transfrontalières en monnaies locales et à faible coût.

Renforcement de la présence institutionnelle

Afreximbank poursuit le développement de son Centre africain du commerce à Bridgetown, à la Barbade, et travaille à l’établissement d’une Caribbean Eximbank destinée à soutenir des investissements structurants dans la région.

Enfin, Saint-Kitts-et-Nevis accueillera en juillet le cinquième Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (ACTIF2026), qui réunira des représentants gouvernementaux et des acteurs du secteur privé autour de tables rondes, de rencontres d’affaires et de signatures d’accords.

À travers cette augmentation de son enveloppe financière, Afreximbank confirme le renforcement de son engagement économique dans la région caribéenne, avec un accent mis sur la transformation productive, les infrastructures et l’intégration régionale.