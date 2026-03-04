communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) est profondément préoccupée par la sécurité de son personnel à la suite de la récente escalade de violence à Lankien et Pieri, dans l'État de Jonglei.

Lorsque l'hôpital de MSF à Lankien a été bombardé par les forces gouvernementales le 3 février 2026, le personnel médical et les patients avaient été évacués en raison de la détérioration rapide de la situation sécuritaire et d'informations signalant une possible attaque sur la ville. Le même jour, l'établissement de santé de MSF à Pieri, également situé dans l'État de Jonglei, a été pillé par des assaillants non identifiés.

À la suite de ces violences, le personnel médical a fui avec la communauté. Lorsque MSF a cherché à confirmer la localisation et la sécurité de l'ensemble de son personnel, elle a perdu le contact avec 26 de ses employés, sur les 291 présents à Lankien et Pieri.

Les infrastructures de communication dans les régions de Lankien et Pieri sont extrêmement limitées. La rupture de contact peut s'expliquer par l'absence de couverture réseau, en particulier pour celles et ceux qui ont fui vers des zones reculées où l'accès à la nourriture, à l'eau et aux services de base est très limité. Toutefois, MSF est très inquiète à l'idée que certains de ses collègues et leurs familles puissent se trouver dans des conditions difficiles, les empêchant de communiquer.

En raison de l'intensification des violences dans l'État de Jonglei depuis décembre 2025, MSF a été contrainte de suspendre l'ensemble de ses activités médicales à Lankien et Pieri, le 4 février 2026. MSF était le seul fournisseur de soins desservant environ 250 000 personnes dans les deux régions.

« Lorsque les conditions de sécurité le permettent, nos équipes ont mis en place une aide d'urgence dans les zones où les gens ont trouvé refuge après les attaques. Nous prenons également des mesures pour soutenir notre personnel et leurs familles pendant cette période », déclare Yashovardhan, chef de mission au Soudan du Sud.

MSF met tout en oeuvre pour rétablir le contact avec ses collègues portés disparus et pour soutenir leurs familles, la sécurité de ses équipes est la priorité absolue.

Depuis le début de l'année 2025, MSF a constaté une augmentation brutale et alarmante des attaques contre les structures médicales dans le pays. En février 2026, onze attaques contre des hôpitaux ou des membres du personnel de MSF ont été enregistrées, entraînant la fermeture forcée de plusieurs structures médicales dans le Grand Nil supérieur, Jonglei et certaines parties de l'Équatoria central. Les attaques contre les structures médicales ont des conséquences dévastatrices pour la population qui se retrouve privée de soins pourtant essentiels.