Sud-Soudan: MSF est sans nouvelles de 26 membres de son personnel à la suite de l'escalade des violences, dans l'État de Jonglei

3 Mars 2026
Medecins Sans Frontieres (Geneva)
communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) est profondément préoccupée par la sécurité de son personnel à la suite de la récente escalade de violence à Lankien et Pieri, dans l'État de Jonglei.

Lorsque l'hôpital de MSF à Lankien a été bombardé par les forces gouvernementales le 3 février 2026, le personnel médical et les patients avaient été évacués en raison de la détérioration rapide de la situation sécuritaire et d'informations signalant une possible attaque sur la ville. Le même jour, l'établissement de santé de MSF à Pieri, également situé dans l'État de Jonglei, a été pillé par des assaillants non identifiés.

À la suite de ces violences, le personnel médical a fui avec la communauté. Lorsque MSF a cherché à confirmer la localisation et la sécurité de l'ensemble de son personnel, elle a perdu le contact avec 26 de ses employés, sur les 291 présents à Lankien et Pieri.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les infrastructures de communication dans les régions de Lankien et Pieri sont extrêmement limitées. La rupture de contact peut s'expliquer par l'absence de couverture réseau, en particulier pour celles et ceux qui ont fui vers des zones reculées où l'accès à la nourriture, à l'eau et aux services de base est très limité. Toutefois, MSF est très inquiète à l'idée que certains de ses collègues et leurs familles puissent se trouver dans des conditions difficiles, les empêchant de communiquer.

En raison de l'intensification des violences dans l'État de Jonglei depuis décembre 2025, MSF a été contrainte de suspendre l'ensemble de ses activités médicales à Lankien et Pieri, le 4 février 2026. MSF était le seul fournisseur de soins desservant environ 250 000 personnes dans les deux régions.

« Lorsque les conditions de sécurité le permettent, nos équipes ont mis en place une aide d'urgence dans les zones où les gens ont trouvé refuge après les attaques. Nous prenons également des mesures pour soutenir notre personnel et leurs familles pendant cette période », déclare Yashovardhan, chef de mission au Soudan du Sud.

MSF met tout en oeuvre pour rétablir le contact avec ses collègues portés disparus et pour soutenir leurs familles, la sécurité de ses équipes est la priorité absolue.

Depuis le début de l'année 2025, MSF a constaté une augmentation brutale et alarmante des attaques contre les structures médicales dans le pays. En février 2026, onze attaques contre des hôpitaux ou des membres du personnel de MSF ont été enregistrées, entraînant la fermeture forcée de plusieurs structures médicales dans le Grand Nil supérieur, Jonglei et certaines parties de l'Équatoria central. Les attaques contre les structures médicales ont des conséquences dévastatrices pour la population qui se retrouve privée de soins pourtant essentiels.

Lire l'article original sur MSF.

Tagged:
Copyright © 2026 Medecins Sans Frontieres. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.