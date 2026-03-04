Congo-Brazzaville: Département de la Bouenza - Les jeunes favorables à l'élection du candidat Denis Sassou N'Guesso

Le président de la Plateforme des jeunes leaders d'opinions et acteurs de la société civile de la Bouenza (Plajeloasb), Guy Massala, a annoncé les 2 et 3 mars, que l'organisation doit-il a la charge œuvre pour la réélection du candidat Denis Sassou N'Guesso, dans ce département.

« A Mouyondzi, notre candidat sera voté à 100% car nos jeunes sont à l'oeuvre pour cette réélection. D'ailleurs, nous avions souhaité dans un récent passé que le candidat de la majorité commence sa campagne chez nous à Mouyondzi », a déclaré Guy Massala.

La Plajeloasb est parrainée par Gabriel Oba Apounou, membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), et compte plusieurs centaines de jeunes dans les districts de Boko-Songho, Nkayi, Kingoué, Loudima, Mabombo, Madingou, Mfouati, Mouyondzi, Tsiaki et Yamba.

Bien avant la période de la campagne présidentielle, notamment du 2 au 3 octobre dernier, la Plajeloasb s'était déployée à Madingou et à Sibiti pour mobiliser les jeunes et les encadrer autour des idéaux fédérateurs.

Au cours de cette descente, des jeunes étaient sensibilisés à l'importance du vote massif autour des clubs d'animation. Il a sensibilisé les jeunes sur différents réalisés et ceux encours dans tous les districts de la Bouenza.

Alliée au PCT dans le département de la Bouenza, la Plajeloasb oeuvre à fédérer les jeunes leaders d'opinions, dirigeants des associations et des confessions religieuses, acteurs de la société civile, et les jeunes des entités traditionnelles.

Dans la Bouenza, l'économie se diversifie le plus rapidement avec des actifs dans l'agroalimentaire ainsi que dans les secteurs socio-professionnels. C'est le grenier agricole du Congo avec une particularité la fertilité de ses sols, en particulier dans la vallée du Niari dotée de terrains calcaires.

« Nous allons voter massivement, parce que l'Etat va encore nous acheter plus de tracteurs agricoles car les jeunes s'adonnent de plus en plus à l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Nous l'avons écouté à Madingou puis nous avons vu comment il a rassemblé les masses comme d'habitude. Il reste imbattable », a commenté le président de la Plajeloasb, Guy Massala.