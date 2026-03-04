Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Ongogni promet un vote utile en faveur de Denis Sassou N'Guesso

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ongogni, dans le département d la Nkéni-Alima, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, a lancé le 3 mars, dans cette communauté urbaine, la campagne comptant pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

Pour témoigner de leur soutien au président candidat ainsi qu'à son équipe locale de campagne, les habitants d'Ongogni ont bravé la pluie qui s'y est abattue pour aller suivre le message apporté par Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia et son adjoint, Jean-Périclès Gakosso.

« Ongogni ouvre la campagne présidentielle aujourd'hui. Aujourd'hui, Ongogni se lève comme un seul homme pour soutenir le candidat Denis Sassou N'Guesso. Aujourd'hui, les mamans, les jeunes et les papas, la population d'Ongogni tout entière, soutiennent le candidat Denis Sassou N'Guesso », a lancé le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni d'entrée de jeu.

Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia, également président fédéral du Parti congolais du travail du département de la Nkéni-Alima, a demandé aux habitants d'Ongogni d'être nombreux à Gamboma, le 10 mars, pour soutenir le candidat de la Majorité présidentielle qui y tiendra un grand meeting. « Que nous soyons nombreux à Gamboma pour soutenir notre candidat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jusqu'au 15 mars, nous allons nous organiser pour préparer le vote de notre candidat, le vote du champion des champions, le vote du bâtisseur infatigable, le vote de l'enfant d'Ongogni. Nous allons envoyer les uns et les autres dans les axes pour aller coordonner cette élection qui doit se dérouler dans la paix, dans la discipline et dans l'ordre », a poursuivi le directeur local de campagne.

Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a demané, par ailleurs, à la population d'Ongogni de toujours faire partie des citadelles imprenables du candidat Denis Sassou N'Guesso. Pour ce faire, la présidentielle de cette année ne doit pas déroger à cette règle.

« Ici à Ongogni, il n'y a pas de débat, c'est le fief du Parti congolais du travail, c'est le fief de Denis Sassou N'Guesso. Nous avons rendez-vous avec l'histoire, la population d'Ongogni a rendez-vous avec l'histoire. Nous devons faire comme nous avons toujours fait : élire le président Denis Sassou N'Guesso à 100%. Ici à Ongogni, c'est un coup KO », a assuré le directeur de campagne.