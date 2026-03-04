Afrique: Classement Bloomberg - Afreximbank confirme son leadership sur les marchés de capitaux

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) confirme sa position dominante sur les marchés de capitaux du continent. L’institution panafricaine s’est classée au premier rang en tant qu’arrangeur principal mandaté et teneur de livre dans le Bloomberg Africa Borrower Loans League Tables 2025. Elle occupe également la troisième place en qualité d’agent administratif.

Ces performances traduisent la capacité de la Banque à structurer des financements de dette complexes et à mobiliser des capitaux à grande échelle auprès d’investisseurs africains et internationaux, afin de soutenir la croissance économique du continent.

En tant que teneur de livre, Afreximbank détient 21,66 % de parts de marché avec 14 transactions réalisées. Elle se positionne également en tête comme arrangeur principal mandaté, avec une part de marché de 65 %, représentant 20 transactions. Ces opérations ont principalement concerné des financements syndiqués dans le secteur pétrolier et gazier, illustrant l’intervention stratégique de la Banque pour combler le déficit de financement qui affecte ce secteur clé en Afrique.

Classée troisième parmi les agents administratifs, Afreximbank affiche une part de marché de 13,92 % avec 13 transactions, se distinguant notamment dans le segment des opérations liées au pétrole et au gaz.

Le classement Bloomberg Africa Borrower Loans est un sous-ensemble du classement mondial Bloomberg Capital Markets, établi selon les standards de Bloomberg. Il recense les principaux arrangeurs, teneurs de livre et conseillers intervenant dans des opérations de prêts, d’émissions obligataires, d’actions et de fusions-acquisitions. Cet outil constitue une référence pour les professionnels de la finance dans l’analyse des parts de marché, de la concurrence et des tendances du marché.

Réagissant à cette reconnaissance, Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif d’Afreximbank en charge de la Global Trade Bank, a salué la performance des équipes. Il a souligné que ces distinctions reflètent leur engagement et leurs capacités, tout en réaffirmant la volonté de la Banque de faciliter les flux de capitaux afin de stimuler la croissance et la prospérité en Afrique. Il a ajouté qu’Afreximbank continuera de mettre à profit sa position stratégique pour promouvoir des investissements à fort impact et combler le déficit de financement dans les secteurs les plus critiques du continent.

À travers ces résultats, Afreximbank renforce son statut d’acteur incontournable du financement structuré en Afrique et confirme son rôle central dans l’accompagnement des États et des entreprises face aux défis d’accès aux capitaux.