La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a consolidé sa position dominante sur les marchés financiers africains, se classant au premier rang en tant qu'arrangeur principal mandaté et teneur de livre dans le classement Bloomberg Africa Borrower Loans League Tables 2025, ainsi qu'au troisième rang en tant qu'agent administratif.

Ces classements reconnaissent le leadership de la banque dans le déploiement de solutions de financement de la dette et la mobilisation de capitaux à grande échelle provenant d'investisseurs diversifiés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afrique, afin de soutenir la croissance économique du continent.

Ces résultats confirment la place d'Afreximbank parmi les leaders du marché africain, en tête des classements Bloomberg ces dernières années. En tant que teneur de livre, Afreximbank détenait 21,66 % de parts de marché, avec 14 transactions.

En tant qu'arrangeur principal mandaté, la Banque a représenté 65 % de part de marché, soit 20 transactions. Ces 20 opérations ont principalement consisté en des transactions syndiquées dans le secteur pétrolier et gazier, reflétant l'intervention stratégique de la Banque visant à combler l'important déficit de financement dans ce secteur sur le continent. Classée à la troisième place parmi les agents administratifs, Afreximbank a réalisé une part de marché de 13,92 % avec 13 transactions, dépassant notamment l'indice dans le secteur pétrolier et gazier.

Le classement Bloomberg Africa Borrower Loans est un sous-ensemble du classement Bloomberg Capital Markets, qui répertorie les principaux arrangeurs, teneurs de livre et conseillers pour un large éventail d'opérations, notamment les prêts, les obligations, les actions et les fusions-acquisitions, selon les normes Bloomberg. Il s'agit d'un outil essentiel pour les banquiers d'affaires et les analystes afin d'évaluer les parts de marché, d'analyser la concurrence et d'identifier les tendances du marché.

Haytham Elmaayergi, vice-président exécutif d'Afreximbank, en charge de Global Trade Bank, a commenté :

« Je suis ravi que les performances exceptionnelles de nos collègues aient été reflétées dans les prestigieux classements de Bloomberg, qui témoignent véritablement de leur détermination et de leurs capacités. Ce classement souligne l'engagement d'Afreximbank à faciliter les flux de capitaux afin de stimuler la croissance économique et la prospérité sur le continent. Nous continuerons à tirer parti de notre position unique pour promouvoir des investissements à fort impact et combler le déficit de financement dans les secteurs les plus critiques d'Afrique ».