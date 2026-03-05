Bénin: Yayi Boni - Le courage de dire adieu

Ainsi donc, le Béninois Thomas Yayi Boni a décidé de quitter le devant de la scène politique. Son départ, pour raisons de santé, a-t-il souligné, marque la fin d'un cycle dans la vie publique béninoise. L'ancien chef de l'État, qui dirigea le Bénin de 2006 à 2016, aura été l'une des figures les plus marquantes - et parfois les plus controversées - de son époque.

Banquier de formation, passé par la maison BOAD, le natif de Tchaourou, dans le nord du pays, incarnait à son arrivée au pouvoir le profil du technocrate promettant rigueur, modernisation et lutte contre la corruption. Ses premières années au pouvoir furent portées par un souffle d'espoir, avec des initiatives sociales ambitieuses et une volonté affichée de renforcer l'image du Bénin sur la scène internationale.

Mais au fil des années, son mandat fut traversé par des tensions politiques, des crises sociales et des polémiques qui ont nourri un débat parfois vif sur son héritage. Il a ainsi laissé un bilan contrasté avec des avancées notables dans certains secteurs et des promesses inachevées dans d'autres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Passé les dix ans à la magistrature suprême et dix autres à animer la vie nationale, il dit aujourd'hui adieu à la politique. Et en bon pasteur évangéliste, il a fait à ses "brebis" ce sermon: « Que l'Éternel des Armées vous accorde sa miséricorde et couronne de succès tous vos engagements futurs. Dieu bénisse le Bénin et le Parti Les Démocrates. »

Il y a dans cette décision une forme de lucidité. Quitter la scène avant que la scène ne vous quitte est un choix rare sous nos tropiques. Sur un continent où certains responsables s'accrochent jusqu'au dernier souffle, préférant parfois mourir à la tête de leur formation plutôt que d'organiser la relève, ce geste mérite d'être salué. Il rappelle qu'en démocratie, la longévité ne doit pas devenir une fin en soi.

Le fait que son fils ait également démissionné du parti ajoute une dimension symbolique à ce départ : celle d'un désengagement familial et politique assumé. Il est vrai que ces derniers temps, il n'était plus en odeur de sainteté au sein du parti. En effet, les démocrates n'ont remporté aucun siège aux législatives du 11 janvier 2026 et sa candidature a été invalidée pour la présidentielle du 12 avril 2026 pour déficit d'un seul parrainage, n'ayant rassemblé que 27 signatures contre 28 exigées.

Il n'en demeure pas moins que l'histoire retiendra de cet homme (74 ans le 1er juillet prochain) qu'il aura profondément marqué son pays, avec ses succès et ses controverses, et qu'à l'heure venue, il a su reconnaître ses limites et a choisi de se retirer. Dans un contexte africain où la transmission du pouvoir demeure un enjeu majeur, ce départ ouvre aussi une réflexion plus large : celle de la culture politique de l'alternance, de la relève générationnelle et de la responsabilité personnelle face au temps qui passe.