Bénin: Après la démission de Thomas Boni Yayi, les cadres du parti Les Démocrates réunis en urgence

Quelques heures après la lettre de démission de Thomas Boni Yayi, datée de ce mercredi 3 mars 2026, les hauts responsables du parti d'opposition Les Démocrates se sont réunis en comité permanent, au siège du parti, à Cotonou. L'ancien chef d'État a fait parvenir au secrétariat administratif des Démocrates un courrier annonçant son retrait de la présidence du parti, invoquant des raisons de santé. Le parti n'a pas entériné ce départ pour l'instant et entend d'abord aller à sa rencontre.

Tous les ténors étaient présents ce mercredi 4 mars 2026 au siège du parti Les Démocrates pour une réunion de crise qui a duré un peu plus d'une heure. À l'ordre du jour : la lettre de démission de leur chef historique, l'ex-président Thomas Boni Yayi.

À l'issue de la réunion, la direction n'a pas encore validé ce départ, comme l'explique le secrétaire à la communication, Guy Mitokpè. « Pour le moment, le parti ne peut pas se prononcer sur cette lettre reçue, indique-t-il. Il s'agit de la personnalité la plus importante du parti Les Démocrates. À ce titre, nous ne pouvons pas dire, au moment où je vous parle, que nous prenons acte. Il faut impérativement qu'une délégation puisse aller le voir et discuter avec lui. »

Une rencontre avec Boni Yayi d'ici vendredi?

Le comité permanent souhaite un échange direct avec le président démissionnaire, peut-être pour le convaincre de rester, ou pour respecter sa décision de partir, départ officiellement motivé par des raisons de santé.

Mercredi soir, la délégation n'était pas encore constituée, mais les membres du comité permanent entendaient la former rapidement.

Leur objectif est de rencontrer Boni Yayi avant vendredi 6 mars, date à laquelle est prévue une réunion de coordination nationale. Initialement cette rencontre devait être consacrée à la position du parti au sujet de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, qui désignera un chef de l'État pour un mandat de sept ans. Mais la démission de Thomas Boni Yayi s'invitera inévitablement à la réunion.