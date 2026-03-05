Cote d'Ivoire: Campagne intermédiaire 2025-2026 du cacao - Le prix garanti fixé à 1 200 Fcfa / kg

Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire a été annoncé hier, mercredi 4 mars, par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, au cours d'une conférence de presse, à la Caistab, au Plateau.

Le prix garanti bord champ du cacao, pour la campagne intermédiaire 2025-2026, est fixé à 1200 FCfa le kilogramme. L'information a été donnée hier, mercredi 4 mars 2026, par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné. C'était au cours d'une conférence de presse, à la Caistab, au Plateau. Ce prix est en baisse de 1600 FCfa/kg par rapport à celui de la campagne principale qui était de 2800 FCfa/Kg.

Selon Bruno Koné, l'ouverture avancée de la campagne intermédiaire s'explique par les effets du changement climatique sur le calendrier agricole. En effet, dira-t-il, dans plusieurs zones de production, des récoltes précoces surviennent plus tôt que d'habitude.

Le ministre a aussi réaffirmé l'engagement du gouvernement à tenir sa promesse d'appliquer un mécanisme de stabilisation garantissant au moins 60% du prix Caf aux producteurs. « De la campagne 2012-2013 à la campagne en cours, cet engagement a été respecté, a-t-il assuré. Le prix bord champ est ainsi passé de 700 FCfa/kg en 2012-2013 à 1000 FCfa en 2015, puis 1500 FCfa en 2023, pour atteindre un niveau record de 2800 FCfa/kg au titre de la campagne principale 2025-2026 », a-t-il rappelé.

Cependant, déplore-t-il, un effondrement des cours du cacao sur le marché international est observé depuis décembre 2025, avec une baisse estimée à environ 70%. « Malgré cette conjoncture défavorable, plus de 1,5 million de tonnes ont déjà été payées aux producteurs ivoiriens, au prix de 2800 FCfa/kg depuis le début de la campagne », a-t-il déclaré. Ajoutant que plusieurs simulations effectuées par le Conseil du café-cacao ont montré qu'avec un prix international d'environ 1578 FCfa/kg, le prix bord champ ressortirait à 947 FCfa/kg si l'on appliquait strictement le mécanisme de stabilisation.

« Mais le Président de la République, toujours soucieux du bien-être de nos parents paysans, a tenu à ce que ce prix soit supérieur à 1020 FCfa. Au terme des arbitrages, le gouvernement a donc fixé le prix garanti bord champ du cacao pour la campagne intermédiaire 2025-2026 à 1200 FCfa le kilogramme », a-t-il affirmé. Cette décision, explique-t-il, vise à préserver les revenus des producteurs tout en tenant compte des réalités du marché international. Paiement obligatoire via la carte du producteur dès septembre...

Pour sa part, le directeur général du Conseil du café-cacao, Koné Brahima Yves, a annoncé la normalisation complète des ventes de cacao sur le plan national et l'instauration, à compter de septembre, du paiement obligatoire via la carte du producteur pour toutes les transactions. A partir de septembre, informe-t-il, aucun achat de cacao ne se fera en espèces. Toutes les transactions devront obligatoirement passer par la carte du producteur.

« Aucun cacao ne sera acheté en manipulant la monnaie. Tout sera acheté à l'aide de la carte du producteur pour éviter que le planteur ne soit grugé », a-t-il déclaré. Précisant que cette mesure sera mise en oeuvre en collaboration avec les partenaires du Conseil du café-cacao, notamment les industriels et les broyeurs. Selon lui, cette réforme vise à renforcer la traçabilité des transactions, à sécuriser les revenus des producteurs et à garantir le respect strict du prix officiel fixé pour la campagne intermédiaire 2025-2026.

A cet égard, il a invité l'ensemble des producteurs à récupérer leurs cartes dans les meilleurs délais. « Celui qui n'a pas sa carte ne pourra pas vendre son cacao », a-t-il prévenu.

Concernant les 100 000 tonnes de cacao restantes, qui ont fait l'objet d'inventaire au titre de la campagne principale, le directeur général du Conseil du café-cacao a indiqué que ce stock a déjà été entièrement évacué. « Tout est totalement évacué. Il reste seulement les embarquements. La situation est complètement normalisée au niveau des ventes », a-t-il annoncé. Selon lui, les opérations d'embarquement se poursuivront progressivement et les objectifs fixés par l'institution demeurent inchangés. « Il n'y a plus, au niveau de nos producteurs, un stock que l'on peut qualifier d'invendu », a-t-il insisté.