Afrique: La CAN féminine officiellement reportée

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine 2026 devait se tenir au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026. Mais la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi 5 mars que la compétition était reportée au mois de juillet.

La CAN féminine, qui devait ouvrir ses portes dans 12 jours, a finalement été repoussée. Le tournoi, attribué au Maroc en octobre 2024, aura finalement lieu au mois de juillet. C'est ce que renseigne la CAF dans un communiqué.

« Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d'autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la TotalEnergies CAF WAFCON 2026, du 25 juillet au 16 août 2026, afin d'assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues », nous dit l'instance dirigée par Patrice Motsepe, qui assure par ailleurs que les préparatifs pour une bonne tenue du tournoi sont en cours et que toutes les parties sont confiantes quant à sa réussite.

Toutefois, il faut préciser que dans le communiqué de la CAF, il n'est nullement précisé si la CAN féminine aura bien lieu au Maroc ou dans un autre pays. Pour rappel, l'Afrique du Sud avait ouvertement déclaré, il y a quelques semaines, qu'elle allait finalement organiser la compétition après le désistement du Maroc. La CAF n'a pour l'instant ni confirmé, ni infirmé l'information.