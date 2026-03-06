Afrique: La CAN féminine officiellement reportée

5 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Boubacar Ndongo

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine 2026 devait se tenir au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026. Mais la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi 5 mars que la compétition était reportée au mois de juillet.

La CAN féminine, qui devait ouvrir ses portes dans 12 jours, a finalement été repoussée. Le tournoi, attribué au Maroc en octobre 2024, aura finalement lieu au mois de juillet. C'est ce que renseigne la CAF dans un communiqué.

« Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d'autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la TotalEnergies CAF WAFCON 2026, du 25 juillet au 16 août 2026, afin d'assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues », nous dit l'instance dirigée par Patrice Motsepe, qui assure par ailleurs que les préparatifs pour une bonne tenue du tournoi sont en cours et que toutes les parties sont confiantes quant à sa réussite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, il faut préciser que dans le communiqué de la CAF, il n'est nullement précisé si la CAN féminine aura bien lieu au Maroc ou dans un autre pays. Pour rappel, l'Afrique du Sud avait ouvertement déclaré, il y a quelques semaines, qu'elle allait finalement organiser la compétition après le désistement du Maroc. La CAF n'a pour l'instant ni confirmé, ni infirmé l'information.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.