Afrique: CAN-Dames 2026 - Le début de la phase finale reporté au 25 juillet

5 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026, la phase finale de la CAN-Dames 2026 est désormais reprogrammée du 25 juillet au 16 août de la même année.

Selon la CAF, cette décision intervient après des discussions avec ses partenaires, notamment la FIFA, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes. L'instance continentale explique que le report vise à assurer le succès de la compétition, en raison de circonstances imprévues qui rendaient difficile le maintien du calendrier initial.

Les préparatifs se poursuivent et l'ensemble des acteurs impliqués se disent confiants quant à la bonne organisation de cette édition.

Du côté sportif, l'équipe féminine de la RDC ne participera pas à la phase finale. Les Congolaises ont été éliminées en octobre dernier par les Sud-Africaines, lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec cette victoire, l'Afrique du Sud a rejoint les nations déjà qualifiées, notamment :

- le Maroc,

- la Zambie,

- la Tanzanie,

- le Malawi,

- l'Algérie,

- le Nigeria,

- le Ghana,

- et le Kenya.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.