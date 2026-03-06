Afrique: CAN-Dames 2026 - Le début de la phase finale reporté au 25 juillet

Initialement prévue du 17 mars au 3 avril 2026, la phase finale de la CAN-Dames 2026 est désormais reprogrammée du 25 juillet au 16 août de la même année.

Selon la CAF, cette décision intervient après des discussions avec ses partenaires, notamment la FIFA, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes. L'instance continentale explique que le report vise à assurer le succès de la compétition, en raison de circonstances imprévues qui rendaient difficile le maintien du calendrier initial.

Les préparatifs se poursuivent et l'ensemble des acteurs impliqués se disent confiants quant à la bonne organisation de cette édition.

Du côté sportif, l'équipe féminine de la RDC ne participera pas à la phase finale. Les Congolaises ont été éliminées en octobre dernier par les Sud-Africaines, lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires.

Avec cette victoire, l'Afrique du Sud a rejoint les nations déjà qualifiées, notamment :

- le Maroc,

- la Zambie,

- la Tanzanie,

- le Malawi,

- l'Algérie,

- le Nigeria,

- le Ghana,

- et le Kenya.