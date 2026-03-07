Afrique: Commerce africain - Lagos décroche l'organisation stratégique de l'IATF 2027

Dans le cadre de la promotion du commerce intra-africain, le Gouvernement fédéral nigérian procédera, à Lagos, le lundi 9 mars 2026, à la signature officielle de l'accord d'accueil de la Foire commerciale intra-africaine 2027 (IATF2027).

Cette cérémonie, organisée au Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts, réunira plusieurs institutions continentales majeures engagées dans la transformation économique de l'Afrique.

L'accord sera signé conjointement avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Par cet acte, le Nigeria devient officiellement le pays hôte de l'une des plus grandes plateformes africaines dédiées au commerce et à l'investissement.

Cette désignation renforce l'engagement du pays à soutenir l'intégration économique du continent et à accélérer la mise en oeuvre de la ZLECAf, considérée comme un levier stratégique pour stimuler les échanges entre les économies africaines.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prévue pour sa cinquième édition, l'IATF2027 ambitionne de rassembler des milliers d'exposants, d'acheteurs, d'investisseurs et de décideurs publics venus de toute l'Afrique et de la diaspora. L'événement offrira une plateforme d'envergure pour la conclusion d'accords commerciaux et d'investissements, les échanges d'informations sur les marchés africains ainsi que le développement de partenariats industriels et d'investissements transfrontaliers.

La cérémonie de signature devrait également réunir de hauts responsables politiques, des représentants d'institutions continentales et des leaders du secteur privé. Parmi les personnalités attendues figurent notamment le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Olusola Sanwo-Olu, la ministre fédérale nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Dr Jumoke Oduwole, ainsi que le président d'Afreximbank, Dr George Elombi. Le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, et la commissaire de l'Union africaine chargée du Développement économique, Francisca Tatchoup Belobe, prendront également part à l'événement.

L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF2027, prononcera également à cette occasion une allocution.

Organisée par Afreximbank, la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, la Foire commerciale intra-africaine constitue aujourd'hui l'un des principaux instruments visant à stimuler les échanges commerciaux et les investissements sur le continent, tout en contribuant à l'industrialisation et à l'intégration économique de l'Afrique.