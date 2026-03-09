Afrique: IATF 2027 - Lagos se prépare à accueillir la plus grande plateforme commerciale africaine

De gauche à droite : Kanayo Awani, Vice-Présidente Exécutive, Développement du Commerce et des Exportations Intra-Africain, Afreximbank ; S.E. Francisca Tatchouop Belobe, commissaire au développement économique, au commerce, au tourisme, à l’industrie et aux minéraux, Commission de l’Union africaine ; Dr George Elombi, président et président du conseil d’administration d’Afreximbank, chef Olusegun Obasanjo, président de l’IATF, Dr Jumoke Oduwole, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement ; Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l’État de Lagos ; Cynthia Gnassingbe, directrice des partenariats et du secteur privé AFCFTA ; Lois Ekra, vice-présidente de l’IATF, et Joseph Ifebunandu, responsable des services juridiques bancaires, Afreximbank lors de la cérémonie de signature de l’Intra-African Trade Fair 2027 (IATF2027) à Lagos, Nigeria, qui s’est tenue le 9 mars

Le Nigeria accueillera du 5 au 11 novembre 2027 à Lagos la cinquième édition de la foire commerciale intra-africaine (Intra-African Trade Fair 2027- IATF 2027) sous le thème « L’Afrique mondiale, un commerce intelligent – de l’accès au marché au pouvoir du marché ». Un rendez-vous majeur destiné à accélérer les échanges commerciaux sur le continent dans le cadre de la Zone de libre échange continentale africaine.

Lors de la cérémonie officialisant l’accord d’organisation qui s'est déroulée ce 09 mars à Lagos au Nigeria, plusieurs personnalités africaines ont pris la parole pour souligner l’importance stratégique de cet événement pour l’intégration économique du continent.

George Elombi : « Un éléphant est apparu à l’horizon »

Dans un discours marqué par une métaphore forte, le président de la banque africaine d'import-export (Afreximbank) Dr George Elombi, a comparé la désignation du Nigeria comme pays hôte à l’apparition d’un éléphant impossible à ignorer.

« Lorsqu’un éléphant apparaît à l’horizon, il est impossible de ne pas le remarquer. Lorsque nous avons annoncé que le Nigeria accueillerait la prochaine édition du Salon du commerce intra-africain, nous savions qu’un éléphant puissant venait d’apparaître. »

Selon lui, le dynamisme entrepreneurial du Nigeria et le poids économique de Lagos garantissent déjà une édition d’envergure.

Dr George Elombi a également insisté sur le rôle essentiel des médias africains pour faire connaître les opportunités offertes par le commerce intra-africain et rapprocher les populations du projet d’intégration économique du continent.

Une plateforme qui transforme les économies africaines

Depuis sa création, l'IATF s’est imposée comme la plus grande plateforme commerciale du continent.

Les quatre premières éditions ont généré plus de 167 milliards de dollars d’accords commerciaux et d’investissements.

Pour George Elombi, au-delà des chiffres, l’événement transforme des trajectoires entrepreneuriales et renforce l’image économique de l’Afrique.

Il a notamment évoqué le cas d’un jeune entrepreneur nigérian repéré lors d’une précédente édition et dont l’entreprise développe aujourd’hui des drones agricoles utilisés à l’international.

« Ce salon ne change pas seulement des entreprises. Il change des vies et des communautés. »

Olusegun Obasanjo : l’IATF au service de l’Agenda 2063

Président du Conseil consultatif de l’IATF, l’ancien chef d’État nigérian Olusegun Obasanjo a rappelé que cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision de transformation économique portée par l’Union Africaine.

Selon lui, la foire commerciale constitue un instrument concret pour concrétiser les ambitions de l’Agenda 2063, qui vise à bâtir « l’Afrique que nous voulons ».

Il a également souligné la dimension historique du choix de Lagos, rappelant que la ville avait accueilli en 1980 l’adoption du Lagos Plan of Action, un programme destiné à promouvoir l’industrialisation et l’autosuffisance économique du continent.

Optimiste, M. Olusegun Obasanjo estime que l’édition 2027 pourrait dépasser toutes les précédentes en termes d’impact économique.

La ZLECAf mise sur Lagos pour accélérer l’intégration

Prenant la parole au nom du secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, la conseillère Cynthia Gnassingbé Essonam a salué le rôle central du Nigeria dans la mise en œuvre du marché unique africain.

Selon elle, l’IATF 2027 devra permettre : d’élargir la participation des entreprises africaines, de renforcer les connexions entre les marchés du continent, et de catalyser de nouveaux partenariats commerciaux et d’investissement.

Elle a souligné que le succès de la Zlecaf sera mesuré à la capacité des entreprises africaines à commercer davantage entre elles et à créer des emplois pour les populations du continent.

Jumoke Oduwole : le Nigeria déterminé à faire de l’IATF 2027 un succès

Représentant le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, la ministre fédérale de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement Jumoke Oduwole a réaffirmé l’engagement total du Nigeria à organiser une édition historique du salon.

Elle a rappelé que la candidature du pays avait été approuvée par le président Tinubu en moins de 24 heures après sa présentation en 2024.

La ministre a également mis en avant plusieurs initiatives destinées à renforcer l’intégration économique africaine, notamment la création d’un corridor aérien de fret de la Zlecaf pour faciliter les exportations vers l’Afrique de l’Est, des projets pilotes pour le commerce numérique, et une coopération douanière visant à fluidifier les échanges transfrontaliers.

Elle a par ailleurs annoncé la tenue en novembre 2026 du CANEX Weekend 2026, consacré au développement de l’économie créative africaine, portée notamment par l’essor de Nollywood et de la musique Afrobeats.

Lagos, futur carrefour du commerce africain

Au regard de l’enthousiasme affiché par les autorités nigérianes et les institutions panafricaines, l’édition 2027 de l’IATF devrait constituer un moment décisif pour l’intégration économique du continent.

Pour George Elombi, l’objectif est clair : transformer cette foire commerciale en un véritable moteur de création de richesses, de chaînes de valeur régionales et d’emplois pour les Africains.