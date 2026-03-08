Guinée: Le gouvernement dissout quarante partis politiques

Dakar — Le gouvernement guinéen, par le biais d'un arrêté de son ministère de l'Administration territoriale, lu vendredi, dans la soirée, à la télévision nationale, a prononcé la dissolution de quarante partis politiques dont ceux dirigés par l'ancien président de la République, Alpha Condé et les opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.
Le ministère de l'Administration territoriale a notamment invoqué "le non-respect de certaines dispositions légales régissant le fonctionnement des partis politiques en République de Guinée" pour justifier la mesure.
Le gouvernement avait récemment adressé une mise en demeure aux partis politiques pour qu'ils se mettent en conformité avec la nouvelle législation en vigueur depuis l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution.
Bon nombre de formations politiques dissoutes officiellement vendredi avaient été suspendues depuis le 25 août 2025 pour une durée de 90 jours par les autorités guinéennes.
Parmi les quarante partis politiques dissous figurent notamment l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, le
Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-ciel (RPG-AEC), de l'ancien chef de l'Etat, Alpha Condé, l'Union des forces républicaines (UFR), de Sidya Touré.
Cette mesure survient alors que les électeurs guinéens sont appelés aux urnes le 24 mai prochain pour les élections communales et législatives.
Voici la liste des quarante partis dissous par le gouvernement :
- Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG)
- Parti du renouveau et du progrès (PRP)
- Rassemblement du peuple de Guinée Arc en ciel (RPG-AEC)
- Bloc pour l'alternance en Guinée (BAG)
- Parti du peuple de Guinée (PPG)
- Union pour le changement de Guinée (UCG)
- Mouvement pour la solidarité et le développement durable (MSDD)
- Parti libéral démocrate (PLD)
- Parti guinéen pour la solidarité et le développement (PGSD)
- Synergie des Guinéens pour le Progrès (SGP)
- Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG)
- Rassemblement guinéen pour l'unité et le progrès (RGUD)
- Parti pour la démocratie et le progrès (PDP)
- Parti serviteur du peuple (PSP)
- Parti nouvelle vision (PNV)
- Parti guinéen du peuple (PGP)
- Rassemblement pour la paix et le développement (RPD)
- Parti du rassemblement national pour le développement (PRND)
- Parti HAFIA
- Front national pour le développement (FND)
- Parti du travail et de la solidarité (PTS)
- Parti des écologistes guinéens (PEG)
- Parti socialiste (PS)
- Génération citoyenne (Ge-Ci)
- Les sociaux démocraties de Guinée (SDG)
- Union nationale pour l'égalité et le développement (UNED)
- Union pour une Guinée nouvelle (UGN)
- Génération pour la réconciliation, l'union et la prospérité (GRUP)
- Alliance des démocrates indépendants écologistes de Guinée (ADIEG)
- Alliance nationale pour le progrès (ANP)
- Guinée pour la démocratie et l'équité (GDE)
- Guinée unie pour le développement (GUD)
- Parti de la révolution africaine populaire de Guinée (PRPAG)
- Parti de l'unité et du progrès (PUP)
- Union des forces démocratiques (UFD)
- Union des forces républicaines (UFR)
- Parti démocratique de Guinée, rassemblement démocratique africain (PDG-RDA)
- Union pour le progrès de la Guinée (UPG)
- Union guinéenne pour la démocratie et le développement (UGDD)
- Alliance pour le renouveau national (ARENA)