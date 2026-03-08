Guinée: Le gouvernement dissout quarante partis politiques

Dakar — Le gouvernement guinéen, par le biais d'un arrêté de son ministère de l'Administration territoriale, lu vendredi, dans la soirée, à la télévision nationale, a prononcé la dissolution de quarante partis politiques dont ceux dirigés par l'ancien président de la République, Alpha Condé et les opposants Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.

Le ministère de l'Administration territoriale a notamment invoqué "le non-respect de certaines dispositions légales régissant le fonctionnement des partis politiques en République de Guinée" pour justifier la mesure.

Le gouvernement avait récemment adressé une mise en demeure aux partis politiques pour qu'ils se mettent en conformité avec la nouvelle législation en vigueur depuis l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution.

Bon nombre de formations politiques dissoutes officiellement vendredi avaient été suspendues depuis le 25 août 2025 pour une durée de 90 jours par les autorités guinéennes.

Parmi les quarante partis politiques dissous figurent notamment l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, le

Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-ciel (RPG-AEC), de l'ancien chef de l'Etat, Alpha Condé, l'Union des forces républicaines (UFR), de Sidya Touré.

Cette mesure survient alors que les électeurs guinéens sont appelés aux urnes le 24 mai prochain pour les élections communales et législatives.

Voici la liste des quarante partis dissous par le gouvernement :