Guinée: Dissolution de 40 partis politiques dont l'UFDG, l'UFR, le RPG et l'UFD

Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée

Dans un arrêté, Général Ibrahima Kalil Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a annoncé la dissolution de 40 partis politiques dont les plus importants. Parmi eux on peut citer, l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, l'Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) du Professeur Alpha Condé, l'Union des forces démocratiques (UFD) de Mamadou Baadiko Bah.

Les Partis PUP du feu Général Lansana Conté et le PDG-RDA du feu président Ahmed Sékou Touré, l'UPG de feu Jean Marie Doré figurent également sur la liste.

Voici ci-dessous la liste des 40 partis politiques dissous à moins de trois mois des élections législatives et communales.⤵️

1- Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG)

2- Parti du Renouveau et du Progrès (PRP)

3-Rassemblement du Peuple de Guinée Arc en ciel (RPG-AEC)

4- Bloc pour l'Alternance en Guinée (BAG)

5-Parti du peuple de Guinée (PPG)

6- Union pour le Changement de Guinée (UCG)

7- Mouvement pour la Solidarité et le Développement Durable (MSDD)

8- Parti Libéral Démocrate (PLD)

9- Parti Guinéen pour la Solidarité et le Développement (PGSD)

10- Synergie des Guinéens pour le Progrès (SGP)

11- Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée (RDIG)

12- Rassemblement guinéen pour l'Unité et le progrès (RGUD)

13- Parti pour la Démocratie et le progrès (PDP)

14- Parti Serviteur du Peuple (PSP)

15- Parti Nouvelle Vision (PNV)

16- Parti Guinéen du Peuple (PGP)

17- Rassemblement pour la Paix et le Développement (RPD)

18- Parti du Rassemblement National pour le Développement (PRND)

19- Parti HAFIA

20- Front National pour le Développement (FND)

21- Parti du Travail et de la Solidarité (PTS)

22- Parti des Écologistes guinéens (PEG)

23- Parti Socialiste (PS)

24- Génération Citoyenne (Ge-Ci)

25- Les Sociaux Démocraties de Guinée (SDG)

26- Union Nationale pour l'Égalité et le Développement (UNED)

27- Union pour une Guinée Nouvelle (UGN)

28- Génération pour la Réconciliation, l'Union et la prospérité (GRUP)

29- Alliance des Démocrates Indépendants Écologistes de Guinée (ADIEG)

30- Alliance Nationale pour le Progrès (ANP)

31- Guinée pour la Démocratie et l'Équité (GDE)

32- Guinée Unie pour le Développement (GUD)

33- Parti de la révolution africaine populaire de Guinée (PRPAG)

34- Parti de l'Unité et du Progrès (PUP)

35- Union des Forces Démocratiques (UFD)

36- Union des Forces Républicaines (UFR)

37- Parti Démocratique de Guinée, Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA)

38- Union pour le Progrès de la Guinée (UPG)

39- Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (UGDD)

40- Alliance pour le Renouveau National (ARENA).