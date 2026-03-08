Cameroun: Francis Ngannou quitte la PFL - La décision qui choque le MMA

C'est un séisme dans le monde du MMA. La Professional Fighters League a annoncé ce 6 mars 2026 sa décision de se séparer de Francis Ngannou, l'une des plus grandes stars de l'histoire de la discipline. Le Camerounais est officiellement libre.

La date qui restera dans l'histoire du MMA

Le 6 mars 2026 marque un tournant. Par un communiqué laconique, la PFL officialise la rupture avec son poids lourd le plus médiatique. La formule est polie mais définitive : l'organisation a pris la décision de se séparer de Francis Ngannou. Le combattant est remercié pour ses qualités athlétiques et humaines, mais la porte se referme.

Un respect affiché, une séparation consommée

Le communiqué de la PFL prend soin de saluer l'homme. L'organisation dit avoir "un grand respect pour Francis à la fois en tant qu'athlète et en tant que personne". Elle lui souhaite "du succès dans le prochain chapitre de sa carrière dans les sports de combat". Un adieu en apparence cordial, qui ne dit rien des raisons de cette rupture.

Le départ de Francis Ngannou, un choc pour l'organisation

Signé en grande pompe après son départ de l'UFC, Ngannou devait incarner la vitrine de la PFL. Son aura planétaire, forgée par ses combats titanesques et son parcours hors norme, devait attirer les projecteurs sur la ligue. Ce divorce surprise laisse un vide stratégique immense.

Que cache cette décision ?

Plusieurs hypothèses circulent. La plus crédible évoque des désaccords financiers. Le contrat de Ngannou, qui incluait une participation aux bénéfices et un poste de dirigeant, aurait pesé sur les comptes de la ligue. L'autre piste mène vers un retour à la boxe, où il avait affronté Tyson Fury, ou vers un come-back choc à l'UFC.

La PFL recentre sa stratégie

L'organisation ne pleure pas. Elle annonce dans la foulée qu'elle reste "concentrée sur le recrutement et la signature des meilleurs athlètes" et qu'elle continuera à offrir "des compétitions de classe mondiale". Un message clair : la marque PFL est plus forte qu'un seul homme, même si cet homme s'appelle Francis Ngannou.

Quel avenir pour le Predator ?

À court terme, Ngannou devient l'agent libre le plus convoité du combat. À long terme, son héritage dépasse les organisations. Il incarne la réussite d'un enfant des quartiers de Batié devenu champion du monde. Son prochain choix définira la suite de sa légende.

Alors que la PFL tourne la page, une question brûle toutes les lèvres : Francis Ngannou va-t-il retourner à l'UFC pour un combat de rêve contre Jon Jones, ou choisira-t-il la boxe et les chèques mirobolants de l'Arabie Saoudite ?