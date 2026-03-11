Afrique: Le mirage africain de Francis Ngannou au PFL prend fin

L'ambitieux projet qui devait révolutionner les arts martiaux mixtes (MMA) sur le continent noir vient de subir un coup d'arrêt brutal. Le divorce entre la star camerounaise Francis Ngannou et la ligue américaine PFL (Professional Fighters League) laisse la branche "PFL Afrique" orpheline de son parrain naturel, soulevant des interrogations sur la viabilité d'un modèle qui peine à faire émerger localement des champions de stature mondiale.

Lors de sa signature en 2023, le "Predator" n'était pas seulement venu pour combattre ; il devait être l'architecte du MMA africain en tant que président de la division continentale. Cependant, le bilan est aujourd'hui jugé sévèrement. Selon une analyse de Radio France Internationale (RFI), l'implication réelle de Ngannou dans le développement local est restée superficielle. Le point de rupture symbolique s'est produit en juillet 2025 au Cap, lors du lancement officiel du PFL Afrique : la superstar camerounaise ne s'était même pas déplacée.

Ce faux bond cachait un malaise profond sur la stratégie adoptée. Ngannou avait par la suite exprimé son désaccord sur le fait que les athlètes africains soient relégués en "sous-carte" (combats préliminaires) lors de cet événement inaugural, laissant les têtes d'affiche à des combattants étrangers. Ce manque de pouvoir décisionnel effectif a fini par transformer ce qui devait être une collaboration historique en une simple opération de relations publiques, déconnectée des réalités sportives du continent.

Au-delà de l'image, c'est la structure même du MMA en Afrique qui vacille. Le projet se heurte à une hétérogénéité flagrante du niveau des combattants. Comme le souligne RFI, certains chocs organisés sur le sol africain, notamment à Cotonou au Bénin, ont mis en scène des écarts de classement abyssaux, opposant des athlètes du top 120 mondial à des combattants situés au-delà de la 1000e place. Ce manque de compétitivité freine l'exportation de l'image du MMA africain hors de ses frontières.

Sur le plan financier, l'expérience Ngannou s'est avérée être un gouffre pour l'organisation américaine. Malgré des bourses s'élevant à plusieurs millions d'euros pour son unique combat en cage sous la bannière PFL, les revenus générés par les ventes télévisées sont restés dérisoires. L'athlète semble avoir trouvé davantage son compte dans ses lucratifs duels de boxe anglaise en Arabie Saoudite, laissant le PFL Afrique sans la locomotive médiatique promise pour tirer les talents locaux vers le haut.

Désormais libéré de son contrat, Francis Ngannou laisse derrière lui une organisation qui doit prouver qu'elle peut exister sans son nom. Pour le MMA africain, cette séparation est un rappel brutal : la souveraineté sportive du continent ne peut reposer sur une seule icône, aussi puissante soit-elle. Le défi pour les promoteurs reste entier : bâtir une ligue capable de générer ses propres stars et d'offrir des standards de compétition qui ne soient pas perçus comme une simple division de seconde zone par rapport aux standards américains.